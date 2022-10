„АНИМАНИМА“ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АНИМАЦИЈЕ У ЧАЧКУ

ИЗВОР: Душан Јаковљевић, ПР Дома културе Чачак

Деценију и по после иницијалног фестивалског издања, када је Аниманима, попут имагинарног брода поринута у океан чудеса које уобичајено називамо анимација, са намером (и под слоганом „Нова инспирација. Ново искуство.“) да своју публику води на путовања каква ни један туристички бедекер на свету не познаје, ево нас и пред 16. по реду фестивалским издањем.

Шеснаести Међународни фестивал анимације „Аниманима“ биће одржан од 2. до 5. новембра у Дому културе Чачак. О детаљима заинтересовани могу читати на веб адреси Фестивала.



За такмичарски програм одабрано је тридесет два филма из петнаест земаља, које ће оцењивати жири сјајних аниматора: Коља Саксида (Словенија), Магда Гуиди (Италија) и Велислава Господинова (Бугарска). Колекција Независна корејска анимација са филмовима осам савремених аутора из Јужне Кореје прво је овакво представљање код нас једне невероватно узбудљиве анимиране кинематографије, па је у овом смислу новина у програму. Анимирани радови из трајне колекције видео-портала СТАСХ из Канаде – телевизијске

рекламе, брендирани садржаји, музички видео – постали су важан садржај фестивалског програма. Истражујући обиље материјала, дошли смо до теме која ће наизглед обичне ствари показати у другачијем светлу (анимирани свет је савршено место да се ствари окрену наглавце, зар не?): „Љубав, пријатељство и остале

недаће“.

Специјал The Best of WTF стиже нам са фестивала у Ансију и биће посластица за све оне гледаоце који уживају у откаченом хумору и бизарним наративним решењима.



Напокон, Аниманима.ДОЦС, полако али сигурно постаје незаобилазна програмска компонента фестивала, па и ове године, са шест одабраних наслова, сведочи о виталности и ефектној синергији документаристике и анимације.

Укратко и о радионицама: млађи полазници ће добити прве филмске „улоге“ на радионици синхронизације гласова, а нешто старији, који претендују да стечена знања једног дана пренесу неким будућим полазницима, сазнаће од искусних предавача доста тога о техникама и педагошким аспектима анимираног филма.