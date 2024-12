ИЗЛОЖБА ТЕОДОРЕ НИКОЛИЋ „WHAT DO YOU SEE?“, У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК, БИЋЕ ОТВОРЕНА ДО 10. ЈАНУАРА

„…Наиме, изложба се састоји од мноштва слика насликаних у маниру геометријске апстракције као и три објекта од клирита који су настали пратећи ток истраживања на дводимензионалној површини платна. Концепт овог пројекта заснива се на поигравању са перцепцијом посматрача. Као главни мотив ових радова заступљена је архитектоника имагинарних пространстава. Коришћењем правила за репрезентовање простора традиционалног сликарског приступа градим измаштане апстраховане композиције од геометријских облика које на тај начин пружају осећај урањања…“ Ово је, поред осталог, навела млада уметница из Београда Теодора Николић у тексту пропратног каталога њене изложбе, под називом „What do you see?“.

Теодора Николић, Весна Петровић и Даниел Микић

Отварајући изложбу под називом „What do you see?“, младе ауторке Теодоре Николић, историчар уметности Даниел Микић је рекао да је само име изложбе „Шта ти видиш?“ веома допадљиво и комуникативно, мудро осмишљено.

– Позива нас да се прикључимо њеним размишљањима и току реализације радова… Ми видимо крајњи резултат, а колико труда и рада стоји иза тога је нама неухватљиво. Ево шта ја видим. Учена млада дама. Школована и инспирисана у хранитељској породици читаве плејаде великих уметника 20. века… Видим и архитектуру која пулсира богатим колоритом, динамиком простора. Све савршено усклађено, што и није чудно, јер Теодора влада цртежом и сликарским техникама до перфекције. Видим композициону увезаност са пуно ритма и могућности за игром у комбиновању. Првенствено мислим на полиптихе. Видим и архитектуру за коју морам дати оцену 10 без размишљања, јер је апстрактна и реална у исто време. Видимо да су то делови неких грађевина, пасажа, станица, прозора… Видим и студиозну стваратељку колористичких бравура, а у исто време и девојку истанчаног укуса. Ако желите да научите како се влада површинама и слажу боје, она је један од одличних примера – рекао је, иумеђу осталог, Даниел Микић.

Млада уметница Теодора Николић, у изјави за наш лист, напомиње да је поставка ове изложбе сачињена од серије радова који су настали у току 2023. и 2024. године.

– Реч је о геометријској апстракцији, бавим се испитивањем простра, односно, нефизичких простора. То су неки светови које ја стварам на основу правила у нашем физичком свету. Али, то су и неки простори који би требало да посматрачу пруже сигурност и позитиван осећај. Углавном, радови немају предложак, већ су сви настали мојом маштом. Назив изложбе је „What do you see?“, што позива посматрача да сам протумачи шта види, на шта га асоцира тај простор, односно, какав осећај му пружа. Генерално, геометријска апстракција и те чисте површине, које су свеприсутне у овим сликама, мени пружају осеђај сигурности и контроле. Волим да се изгубим у тим пространствима које радим, па се надам да ће и посматрачу дати такав утисак – нагласила је Теодора Николић.

Млада уметница је рођена у Београду. Основне и мастер академске студије завршила је 2020. и 2021. године на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду, на одсеку Примењено сликарство, под менторством професора Мирослава Лазовића. Сада је студент друге године докторских академских студија на истом факултету, на смеру Примењена уметност и дизајн, под менторством др ум. Тијане Којић. Од 2024. године ангажована је на ФПУ на предметима Цртање и Сликање, под звањем истраживач приправник. Добитница је стипендије Доситеја, Фонда за младе таленте, за основне и мастер студије. Редовна је чланица сликарске секције УЛУС-а, као и сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а. Активно се бави уметничким стваралаштвом и до сада је приредила шест самосталних изложби и учествовала на многим групним, навела је Весна Петровић, уредник Ликовног програма Културног центра Чачак, на отварању изложбе, 12. децембра.

Поред тридесетак слика, различитих формата, посетиоци могу видети и три објекта од крилита, који су спојница са дводимензионалним сликама на платну и искорак у трећу димензију. Изложба у Ликовном салону Културног центра биће отворена до 10. јануара.

Н. Р.