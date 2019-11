ASFALTIRANI PUTEVI U PRELJINI I JEŽEVICI

Rukovodstvo grada Čačka proteklih dana obišlo je nekoliko sela u kojima su asfaltirani loklani putevi i tom prilikom poručili da će se u narednom periodu još ulagati kako bi meštani imali bolje uslove nego do sada.

U Preljini je asfaltiran deo puta, paralelno sa Ibarskom magistralom, od preduzeća “Sirela”, a za ovu investiju vlada je preko Javnog preduzeća Putevi Srbije opredelila 10 miliona dinara.

U narednih deset dana očekujemo završetak još dva kraka puta u toj mesnoj zajednici, jedan koji vodi ka igralištu, a drugi kod crkve u Preljini.

– Naša misija u Mesnoj zajednici Preljina se ovde neće zaustaviti, već veoma brzo nastavljamo dalje. U planu su radovi na uličnoj rasveti koja je i više nego potrebna lokalnim meštanima, a posebno našim najmlađim sugrađanima – rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todroović.

U Ježevici je asfaltiran put Grujanska kosa u dužini od tri kilometra, ujedno i put koji je bio jedan od najlošijih na teritoriji Grada tvrde nadležni.

Sredstva za investiciju vrednu 30 miliona dinara, takođe je obezbedila Vlada Srbije.

– Ono što me je posebno obradovalo u razgovoru sa mališanima to je da posle završetka školovanja svi imaju želju da ostanu u Ježevici na svojim domaćinstvima i gazdinstvima, da nastave poslove koje sada rade njihove porodice. Ono što im je bila jedina želja u ovom trenutku, a što smo se zajedno dogovorili, to je da će na sportskom terenu na kom se okupljaju deca iz više mesnih zajednica uskoro biti postavljeni koševi i golovi – istakao je Todorović.

Izvor: MNA