„Austrijanke“ za veću proizvodnju sira i kajmaka

Zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede, Ivanjičanin Zoran Radivojević se odlučio da nabavi tri steone junice simentalske rase. Uvezene su iz Austrije i posle karantina u Somboru, preuzeo ih je početkom septembra. Već je dobio i prvu prinovu. Iako je cena teleta već sada 600 evra, zadržaće ih za podmladak. Osnovni motiv za kupovinu junica je činjenica da one u proseku daju oko 7.000 litara mleka godišnje, jer se orijentisao na proizvodnju sira i kajmaka.

Stigla prva prinova

– Ovom proizvodnjom se bavimo odavno i to odlično ide. Za to je konkretno zadužena moja majka. Imamo stalne kupce, najviše ih je sa Zlatibora i iz Kragujevca. Kako je prethodnih osam grla bilo staro, morao sam ih prodati i nabaviti kvalitetne junice. Njihova pojedinačna vrednost je 2.750 evra. Od države ću do kraja godine dobiti povraćaj od 55 odsto. Sigurno da je ovo rizik, ne zna se kakve će krave biti, šta će se sve izdešavati. Ali, ko ne rizikuje, taj ne dobija, kaže Radivojević.

Ovaj 46-godišnji Ivanjičanin je veliki zaljubljenik u stočarstvo. Najpre se okušao u ovčarstvu. Počeo je, kaže, sa četiri i došao do stada od 110 ovaca. Zahvaljujući činjenici da je jedna ovca na svet donela pet jagnjića dobio je i priliku da se usavršava u Engleskoj. Posle četiri meseca boravka zaključio je da je to odlično iskustvo, ali neprimenjivo kod nas. Zato je ovce zamenio za krave.

Steone simentalke iz Austrije

Zoran živi sa majkom i ocem, koji su penzioneri, na imanju od oko dva hektara na svega par kilometara od centra Ivanjice.Uzgajaju i maline i kupine. Iako je stalno zaposlen, sve postiže jer, kaže, radi s ljubavlju. Zaljubljenik je i u izvornu pesmu i igru. Rukovodilac je KUD-a „Đerdan“, koje je dobitnik mnogih zlatnih medalja i priznanja u zemlji i inostranstvu.

Tekst i foto: Jelena Savić

Uvezene junice i na Goliji

Austrijske simentalke su ovoga puta iz istog uvoznog kontingenta stigle i do još dvojice ivanjičkih stočara. Rođaci Miloš i Ivan Ćurčić su nabavili po dve steone junice. Žive na Goliji u naselju Gradac i dugogodišnji su proizvođači sira i kajmaka. U subvencionisanoj nabavci kvalitetnih junica videli su jedino rešenje, jer kako kažu, nemoguće je drugačije kupiti dobra grla.