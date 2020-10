IMAĆEMO PRVO KOVID PA GRIP, A U NOVEMBRU NAS OČEKUJE POVEĆANJE

Epidemiolog dr Predrag Kon dao je svoju „prognozu“ o svemu što nas očekuje u narednom periodu…

Trenutna epidemiološka situacija je stabilna, ali činjenica je da nam stižu zima i grip, koji bi mogli da zakomplikuju stvari. O periodu pred nama u Jutarnjem programu TV Prve govorio je epidemiolog dr Predrag Kon.

„Pred nama je zima, moramo da održimo ovo stanje. Jako je bitno odmah reagovati sada na prve slučajeve, reagovati kao da je već buknulo. Ukupno gledano smo dovoljno disciplinovani, sada treba da budemo još disciplinovaniji, to mogu da tvrdim bar za Beograd. Da stavimo nadzor nad školama, to je ogroman potencijal kada gledamo celu Srbiju, 850.000 dece. Tu ako držimo situaciju, sposobni smo za sve drugo. Ako uspemo da mlade iz srednjih škola i fakulteta naučimo da jako mnogo od njih zavisi jer su oni fokusirani kao glavni prenosioci. Jako mnogo od njih zavisi, treba da čuvaju prvo sebe, pa i starije. Jako je važno da njima uđemo u svest, da distance automatski drže, da se ne ljube što je klasično ponašanje, ja to razumem, ali nailazi nam zima. Sve ovo smo se pripremali za najteži period“, poručio je dr Kon.

Izvor: Mondo