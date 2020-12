Đerlek: Rezultati mera za sedam do 10 dana, ako bude potrebe biće i rigoroznije

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je u celoj Srbiji epidemiološka situacija zbog korone, u svim okruzima i regionima, ista ili slična – „vrlo ozbiljna, teška i neizvesna“.



On je istakao da su protokoli lečenja u celoj Srbiji isti, tako da pacijenti dobijaju terapiju kao u Beogradu.

Govoreći o novim merama, koje bi Vlada Srbije trebalo uskoro da usvoji, on je naveo da se mogu očekivati dobri rezultati, ako se pokaže odgovornost i disciplina.



On je naveo da je teško predvideti prve rezultate, ali očekuje da se to desi u roku od sedam do deset dana od stupanja na snagu. Prema njegoviim rečima, postigli smo visoke cifre u zaražavanju i biće izuzetno teško sada stabilizovati situaciju.

„Posle sedam do deset dana ćemo oceniti, evaluirati, situaciju i ako bude potrebno za očekivati je nove reigoroznije mere“, naveo je Đerlek.



On je naročito upozorio da je rizično okupljanje i pozvao građane da izbegavaju kontakti kad god je to moguće.



Izvor: N1