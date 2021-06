AUTENTIČAN I AKTIVAN ODMOR NA SELU

TURISTIČKA PONUDA ČAČKA (4)

Čačanski kraj ima povoljne uslove za razvoj seoskog turizma. Naša sela odlikuje očuvana priroda, blaga klima, čist vazduh, bogata flora i fauna. Živopisni predeli su posebno izraženi na teritoriji Ovčarsko-kablarske klisure, ali i na obroncima Ovčara, Jelice, Vujna. Boravak u prirodi turistima pruža mogućnost za šetnje, rekreaciju, za organizovane izlete do obližnjih pećina, izvora, manastira, ali i za lov i ribolov, planinarenje, branje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i drugih aktivnosti na selu, kaže za naš list Vojin Jakovljević, direktor TOČ-a.

Programom razvoja turizma Grada Čačka do 2024. godine, koji je u saglasnosti sa Strategijom razvoja turizma do 2025, posebno su planirani velika promocija i razvoj seoskog turizma. Do sada, na teritoriji Grada Čačka nije bilo mnogo registrovanih seoskih domaćinstava. Međutim, raduje činjenica da se povećava interesovanje vlasnika gazdinstava i da je Turistička organizacija Čačka, u saradnji sa mesnim zajednicama, započela edukaciju onih koji žele da se bave seoskim turizmom, podseća direktor TOČ-a Vojin Jakovljević:

– Zainteresovani vlasnici seoskih domaćinstava u aprilu su bili u prilici da se kroz sadržajne i kvalitetne prezentacije, informišu o važnim segmentima u pružanju usluge u oblasti seoskog turizma. Gostovali su ugledni profesori i naši saradnici iz Turističke organizacije Srbije. Naš cilj je da imamo što više zainteresovanih za ovu granu turizma, jer se u prethodnom periodu nije baš dovoljno razvijala. Grad Čačak i Turistička organizacija će nastaviti da pružaju podršku svima koji pokažu interesovanje za bavljenje seoskim turizmom, a ovaj turistički proizvod će i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu postati deo turističke ponude čačanskog kraja.

Sela na planinama Ovčar, Kablar, Vujan, na povoljnoj nadmorskoj visini sa prirodnom atraktivnošću i subplaninskom klimom, u blizini kulturno-istorijskih spomenika i dve banje, pravi su izbor turista koji vole prirodu i aktivan odmor na selu.

– Na vrhu Kablara već imamo dva domaćinstva koja se maksimalno pripremaju da prošire svoje kapacitete za usluge seoskog turizma, kao i pojedina iz Donje Trepče, Prislonice, Preljine… Možemo se pohvaliti i sjajnim seoskim domaćinstvom u Sokolićima, koje takođe planira da poveća broj kreveta. Dobar primer za razvoj seoskog turizma je cela Regija Zapadne Srbije, a čačanski kraj ima veliki potencijal u ovoj grani turizma. Ohrabruje sve veći broj zainteresovanih, jer će ti ljudi ostati da žive na svojim ognjištima i imaće mogućnost da se bave ozbiljnim poslom. Ova grana turizma postaje sve popularniji vid odmora, a pravi bum je doživeo nakon pandemije kovida-19, jer ljudi žele da provode vreme u prirodi i da osete autentičan život na selu – naglašava naš sagovornik.

Prema rečima direktora, na nivou Srbije je u poslednje vreme zabeležen trend rasta zainteresovanih za seoski turizam, koji je na godišnjem nivou između šest i sedam odsto:

– Naša istraživanja pokazuju da su domaćinstva koja se nalaze u ruralnom području, prošle godine, u vreme pandemije, imala oko 70 odsto popunjenih kapaciteta. Karakteristično je da ne postoji sezona za seoski turizam, već je atraktivan odmor i u toku zime i u toku leta. Naravno, veće je interesovanje turista u letnjem periodu. Tradicija, folklor, izvorna muzika, narodni običaji i druga obeležja seoskog života, turistima se mogu prezentovati i kroz mnoge turističke manifestacije, a oni koji požele mogu se uključiti i u obavljanje poljoprivrednih radova.

Takođe su atraktivna i dragačevska sela, kao tipična planinska, gde se u domaćinstvima koja se bave ovom vrstom turizma može uživati u idiličnim predelima, čistom vazduhu, u zdravoj hrani proizvedenoj na ovom području.

N. R.

Foto: Sajt TOČ-a