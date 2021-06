MASOVNA IMUNIZACIJA – NAJKRAĆI PUT DO NORMALIZACIJE ŽIVOTA, PORUKA SA TRIBINE O IMUNIZACIJI MLADIH

Jučerašnja tribina „Imunizacija mladih“, organizovana u Domu kulture u Čačku, u cilju podizanja svesti građana do 30 godina o značaju vakcinacije protiv virusa KOVID 19, pobudila je solidno interesevovanje pripadnika mladjih generacija. Priređena je u saradnji sa Kancelarijom za mlade.



Svetska zdravstvena organizacija je odobrila vakcinaciju mladih od 16 i 17 godina, a u toku je i proces usmeren na odobravanje imunizacije dece od 12 do 15 godina. Tek kada 70 odsto stanovništva primi vakcinu možemo smatrati da će korona virus postatiprošlost, istakli su medicinski radnici na tribini „Imunizacija mladih“.



Doktorka Jelena Todorović, načelnik Službe hitne pomoći, naglasila je da je tribina organizovana baš za mlade, jer se u trećem talasu pandemije pokazalo da sve veći broj pripadnika te populacije oboleva od Kovida – 19. Ona je dodala da je trenutno stanje u Hitnoj pomoć, kada je reč o epidemiji,i relativno mirno, nama mnogo obolilelih koji traže pomoć, ali da su relativno skoro imali popriličan broj pacijenata sa teškim kliničkim slikama, koje su odvozili u bolnicu sa kiseoničnom potporom i dodatnom terapijom, kako bi im spasili živote.



Da bi se uspešno motivisali mladi ljudi da prime vakcine protiv Kovida – 19, neophodno je da se stekne njihovo poverenje, a to se, prvenstveno post‚že ličnim primerom, kaže doktorka Nataša Jovanović, specijalista pedijatrije.

-Najmladji sam specijalista pedijatrije u Čačku i majka dvogodišnjeg dečaka. Vakcinisana sam protiv Kovida medju prvim lekarima u našem gradu, dok sam još dojila svoje dete i na taj način ga zaštitila antitelima kroz svoje mleko. Da bismo ostvarili bolji odziv mladih da se vakcinišu, potrebno je da prvo steknemo njihovo poverenje. Mladi traže od zdravstvenih radnika kristalno jasna objašnjenja i stručne informacije za sve nedoumice koje imaju vezano za vakcinaciju, a to i jeste smisao ovakvih interaktivnih tribina, gde naš tim lekara različitih grana medicine odgovara na njihova pitanja, počevši od toga da li su vakcine bezbedne, šta je to što se dogadja u organizmu nakon imunizacije, pa sve do toga da li će one uticati na njihovu buduću reproduktivnu sposobnost. Tek kada im sva ta pitanja razjasnimo, možemo očekivati masovnu vakcinaciju – naglasila je doktorka Jovanović.



Medicinski radnici su apelovali na sve mlade ljude starije od 16 godina da iskoriste mogućnost da se vakcinišu, naglašavajući da su vakcine bezbedne i efikasne i da će one zaštiti i njih i njihove najbliže



Inače, Dom zdravlja je krajem maja započeo vakcinaciju dece uzrasta od 16 godina i ona se odvija ponedeljkom u prepodnevnim časovima. Do sada je vakcinisano dvadesetak dečaka i devojčica tog uzrasta bez ikakvih problema, tako da iz ove zdravstvene ustanove pozivaju mlade da im se jave u što većem broju, kako bi obavili konsultacije o vakcinisanju i tek nakon toga zajedno doneli odluku o ovom važnom koraku kao najdelotvornijem načinu za suzbijanje pandemije.



Aktivisti Kancelarije za mlade navode da pripadnici mladjih generacija, uglavnom, nisu dovoljno informisani o vakcinaciji protiv Kovida 19. Prema njihovom vidjenju, većina njih se o ovom najznačajnijem načinu borbe protiv korone informiše preko društvenih mreža, što, sasvim sigurno, stvara odredjene nedoumice, koje bi trebalo da se otklone. A najbolji način za to su skupovi na kojima o vakcinisanju govore zaposleni u zdravstvu.



Vladimir Žagrić, aktivista Kancelarije za mlade, podelio je sopstveno iskustvo o vakcinisanju sa učesnicicima tribine . On je naveo da se medju prvima prijavio za vakcinu preko portala E uprave i da se odmah nakon toga osećao dosta sigurnije.

-Pokušao sam da animiram svoje vršnjake da se vakcinišu. Svakodnevno sam u društvu pričao o tome koliko je značajno da steknemo kolektivni imunitet, kako bismo što pre zaustavili pandemiju i vratili se normalnom toku života, starim običajima i navikama, izlascima i okupljanjima. Očekivali smo bolji odaziv mladih. Pozvao sam i svoje drugare da dodju na tribinu, kako bi otklonili nedoumice koje imaju. Neki od njih su došli i bili u prilici da čuju direktno od medicinskih radnika koliko je bitna masovna imunizacija za suzbijanje Kovida – 19 i konačno vraćanje onom normalnom životu, koji nam je svima toliko nedostajao od momenta proglašenja pandemije – rekao je Žagrić, dodajući da smatra da je „nepoverenje mladih prema vakcinisanju uglavnom poteklo od toga Što se informišu preko nekih medija koji objavljuju da su vakcine štetne i nedovoljno ispitane, ili društvenih mreža na kojima se vrlo često objavljuju neproverene informacije i agituje protiv imunizacije“.



Kako su naveli medicinski radnici na održanoj tribini, svaka registrovana vakcina je ispitana kroz više faza pre njenog odobravanja, što znači da je bezbedna za gradjane, tako da mladi ne bi trebalo da zaziru od imunizacije.



V. S.