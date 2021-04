Auto-put od Preljine do Požege do Božića

PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ PROVERIO KAKO TEKU RADOVI NA DEONICI OD PRELjINE DO POŽEGE I U NAJDUŽEM TUNELU ”LAZ”

Već je probijeno oko 700 metara tunela ”Laz”, kroz planinu Jelicu, koji će imati dve cevi. Obe su duge skoro šest kilometara. Kako teku radovi, danas se uverio i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. U pregovorima sa generalnim direktorom kineske kompanije ”China construction communication” Džangom Sjaojuenom postignut je dogovor da izgradnja deonice autoputa od Preljine do Požege bude gotova do kraja ove ili početka naredne godine.

– Obećao sam građanima da će biti završena do Svetog Nikole. Ugovoreni rok je do sredine 2023. Uveren sam da ćemo stići mnogo pre, do januara, i da ćemo sledeće godine ovde imati autoput. To otvara kapije zapadne i jugozapadne Srbije… Raduje činjenica kojom brzinom napreduju radovi. Ljudi u Srbiji su o ovome nekada mogli samo da sanjaju. I danas se pokazalo u razgovoru sa direktorom Džangom koliko je teško razgovarati i pregovarati, ali to je moj posao. Ovo je dobro gradilište, školski primer kako bi trebalo da izgleda – izjavio je Vučić.

Deonica auto-puta od Preljine do Požege biće duga 31 kilometar. Na tom delu Koridora 11 biće tri tunela, ”Laz”, ”Munjino brdo” i ”Trbušani”. Završetak te deonice trebalo bi da omogući da se od Čačka do Požege stigne za pola sata.

– Prisustvujemo izgradnji dva najduža i najveća tunela u našoj zemlji poslednjih 50 godina. Tunel ”Laz” dug je 2.900 i 2.800 metara. Gradićemo i auto-puteve koji će nas spajati sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. To je vrlo važno za ekonomski, privredni, turistički razvoj naše zemlje. Da li je neko mogao da sanja o tome pre 10, 20, 30 godina. Uradićemo i obilaznice oko Gornjeg Milanovca, Požege, Čačka, vrlo brzo oko Užica. Svi ključni gradovi zapadne Srbije biće rasterećeni od teretnog saobraćaja – najavio je Tomislav Momirović, ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture.

Aleksandar Vučić se nada da bi ugovor za izgradnju deonice ka Crnoj Gori, od Požege do Boljara, mogao da bude potpisan već u maju. Kako je rekao, biće to velika radost za građane Srbije, ali i susedne Crne Gore:

– Ta deonica je izuzetno važna za Arilje, Ivanjicu, Sjenicu, Novi Pazar, Pešter… Očekuju nas ”tektonske” promene Srbije. Najvažniji su ljudski životi, zato i gradimo bezbednije puteve. Ali, ne smemo da zaboravimo ni obnavljanje postojećih.