Danas je u Galeriji „Risim“ otvorena izložba „RISIM SCENOGRAF“ čija je tema rad istaknutog srpskog slikara Bogića Risimovića Risima na polju filmske scenografije.

Direktor Umetničke galerije Nadežda Petrović Branko Ćalović (previ sleva) i autorka izložbe Katarina Dukanac Stevlić (prva zdesna) sa porodicom Bogića Risimovića Risima

– Osnovna ideja je bila da na jedan poseban način obeležimo 95 godina umetnikovog rođenja i 35 godina od njegove smrti. Ovim smo javnosti predočili jedan Risimov stvaralački opus o kome se manje zna – kaže autorka izložbe Katarina Dukanac Stevlić, master istoričarka umetnosti.

Risimović je uradio scenografiju za pet filmova Puriše Đorđevića, a za rad na filmu „Biciklisti“ dobio je 1971. godine „Zlatnu arenu“ za scenografiju na filmskom festivalu u Puli.

– Izložba je podeljena u osam celina. Njih šest se odnosi na sam scenografski rad, dok su dve više dokumentarne, jer jednu čine emisije i tekstovi napisani u „Čačanskom glasu“, dok su u drugoj prikazani portreti glumaca rađeni u pauzama snimanja. Inače, oko 85 odsto materijala je iz fonda Galerije „Nadežde Petrović“, dok je ostatak dobijen od Jugoslovenske kinoteke, programskog arhiva „RTS“-a i Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ – rekla je autorka ove zanimljive izložbe.

Otvaranje je obavljeno u skladu sa epidemiološkim merama i njemu su prisustvovali samo članovi porodice i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Risimova sestra Vera je sa pažnjom razgledala eksponate

Postavka će biti izložena do 1. juna, a Galerija „Risim“ je otvorena svakog radnog dana od 10 do 20 časova, a vikendom od 10 do 14 sati.

V. D.