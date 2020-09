Auto-put od Preljine do Požege do kraja sledeće godine

Izgradnja deonice auto-puta od Preljine do Požege jedan od najvažnijih projekata na teritoriji Srbije, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, podsetivši na obećanje direktora CRBC-a predsedniku Republike da će deonica od Preljine do Požege biti gotova do kraja sledeće godine.

Mihajlović je u kampu u Pakovraću održala sastanak sa investitorom, izvođačima radova, nadzornim organom i glavnim projektantom na temu izgradnje auto-puta “Miloš Veliki” od Preljine do Požege.

“Danonoćno bdijemo nad ovom deonicom jer znamo koliko je teška i koliki je izazov za sve nas. Sigurna sam da će sve biti izvedeno u kvalitetu koji mora da bude najbolji. Da ne govorim o značaju projekta za povezivanje Srbije sa regionom, za Čačak koji postaje centar Srbije, s obzirom na auto-puteve koji prolaze kroz ovaj grad”, rekla je ona.

Ona je istakla da će krajem sledeće godine biti spojeni Kruševac i Preljina u dužini od 27 kilometara Moravskim koridorom.

“Važno je da građani Srbije, ali i Čačka i Moravičkog okruga, znaju da se ovde radi 24 sata i da će u decembru sledeće godine ova deonica biti gotova”, istkla je Mihajlović.

Direktor kineske kompanije CRBC u Srbiji Džang Sjaojuen je zahvalio Mihajlović što je radnu grupu danas dovela u kamp i što su svi važni akteri na ovom projektu danas učestvovali u rešavanju otvorenih pitanja.

“”Verujem da ćemo projekat završiti na vreme i da će građani Čačka i Srbije uspešno koristiti auto-put. On će značiti nove investicije i kvalitetniji život građani”, rekao je Džang.

Gradonačelnik Milun Todorović izjavio je da su posle nešto više od godinu dana od početka na ovoj deonici radovi poodmakli, što je za Čačak i ovaj kraj veoma važno jer otvara nove mogućnosti za zapadnu Srbiju, pre svega kroz industrijske zone i dalji razvoj.

“Ovaj krak će rasteretiti grad i našu obilaznicu kroz koju dnevno u sezoni prođe oko 16.000 vozila. Ovo znači i ogroman potencijal za nove investicije i razvoj turizma. Očekuje nas i Moravski koridor. Tim projektima kao grad postajemo veliko infrastrukturno čvorište”, istakao je on.

Direktor Javnog preduzeća “Putevi Srbije” Zoran Drobnjak, podsetio je koliko je ova deonica teška i da zahteva ozbiljnu tehnologiju.

“Veliki je broj tunela i mostova. Završetkom ove deonice izbegavamo što se bezbednosti tiče Ovčarsko-kablarsku klisuru. Na Zlatibor će se stići pola sata ranije kada se ona završi”, zaključio je Drobnjak.

