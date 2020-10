Biciklistička signalizacija širom Dragačeva zahvaljujući Stefanu Lukiću

Putujući biciklom širom Evrope, Čačanin Stefan Lukić pre par godina došao je na ideju da se upusti u avanturu postavljanja biciklističke signalizacije po okolnim planinama. Tokom ove godine uz pomoć Turističke organizacije obeleženo je oko 180 kilometara ruta na području Dragačeva, posebno u gornjem delu.

Reč je o turističkoj signalizaciji koja se odnosi na aktivan odmor i taj segment turizma počinje da bude dominantan ne samo kod nas nego i u svetu.

“Video sam kako neka prelepo područja u Srbiji, ali i širom Balkana kaskaju za ostatkom Evrope što se tiče turističke infrastrukture. Pošto sam po struci grafički dizajner počeo sam da razmišljam na tu temu i pronašao sam se u svemu tome. Ono što sam ranije navodio kao glavnu satisfakciju nakon završenog posla jeste da osećate neku vrstu zadovoljstva da ste uspeli da uradite nešto na opštu korist”, izjavo je agenciji MNA Stefan Lukić, autor projekta za biciklističku signalizaciju.

Lukić kaže da je turistička infrastruktura u ovom kraju bila na jako niskom nivou, a priča je počela pre nekoliko godina na Jelici kada su postavljene prve table.

“Do sada smo obeležili rute od manastira Stjenik koje vode ka vrhu Jelice, u planu još nekoliko ruta sa čačanske strane, ali ideja je bila da se obuhvati čitavo Dragačevo koje je fantastično za biciklizam pre svega. Proces traje već nekoliko godina, ali ove se ukazala šansa. Ministarstvo turizma je opredelilo sredstva za ovaj projekat preko Turističke regije Zapadne Srbije”, naveo je Lukić.

Prema njegovim rečima, komentari su veoma pozitivni, čak i od strane vozača motornih vozila.

“Područje gornjeg Dragačeva je bilo poprilično nepoznato mnogima, posebno avanturistima”, istakao je Lukić.

Posao u vezi postavljanja ovakve vrste signalizacije nije bio lak, imajući u vidi da su se lokalne samouprave prvi put susrele sa tako nečim.

“Potrebno je bilo pribaviti dozvole za sve lokacije na kojima se signalizacija postavlja, izraditi projekat, prikupiti celokupnu dokumentaciju, to je ogroman papirološki deo. Radimo da to bude najkvalitetnije da se održi duži niz godina i da služi svrši, odnosno da se pokaže kao jedna korisna stvar”, naglasio je on, dodajući da je ovo preduslov za pravljenje priče o nekoj turističkoj destinaciji.

On kaže da je u čitavom paketu rađena i Pešterska visoravan.Nada se da će projekat postavljanja biciklističke signalizacije zaživeti širom Srbije, kako bi avanturisti videli nove predele i ne bi mogli da zalutaju.

Kao zaljubljenik u biciklizam i prirodu, Lukić je do sada prošao brojne destinacije širom Evrope, naročitom Balkanom.

Svima koji nisu istražili Balkan savetuje da se posvete tome, jer krije dosta toga što široj javnosti nije poznato.

“Prošle godine sam bio u Africi pa sam se tamo fascinirao predelima i područjima, Safari avanturama, neverovatnim prostranstvima i lepotom. Odavno sam prestao da računam pređenu kilometražu, ali to je godišnje po pet, šest hiljada kilometara, ranije je bilo i više”, istakao je on.

Svake godine Lukić isplanira neko veće putovanje.

“Ranije sam to više gledao kao neke sportske poduhvate, fizički više zahtevno, a sada to više gledam kao neku vrstu inspiracije i treninga za taj svakodnevni život. Tu crpim neku inspiraciju, neku lepu energiju koja mi posle omogućava da dođem do nekih ideja i osmislim nešto novo”, zaključio je Lukić.

Izvor: MNA