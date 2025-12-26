BIG ПРАЗНИЧНИ МАРКЕТ ОД ДАНАС ДО НЕДЕЉЕ

Вредне жене из удружења жена са територије Чачка и Лучана од данас до недеље излагаће своје производе на штандовима испред Šoping centra BIG. Укупно 12 удружењa жена учествује на базару.
– Базар смо прошле године одржали на Градској плажи, а ове године смо одлучили да то буде испред Šoping centra BIG. Одлучили смо се да то буде овде јер је ово нешто ново у нашем граду. Захвали смо Центару за неговање традиције јер је омогућио женама са села да баш овде представе своје производе, које су припремале читаве године. Током три дана представиће се укупно 12 удружења жена са леве и десне обале Западне Мораве и жене из Драгачева. Такође, у организацији су још учестовале локална самоуправа и ЈП „Градско зеленило“ – рекла је Мира Миновић из Центра за неговање традиције.
Колачи, медењаци, слатка и слана зимница, сапуни, шалови, капe, рукавице, пчелињи производи, украси, све се то може пронаћи на штандовима вредних жена. Празнични базар одлична је прилика да жене продају оно што су стварале током читаве године, али и прилика за дружење и сабирање утисака.
– Наше удружење постоји већ две године, појављујемо се на скоро свим манифестацијама. Продајемо искључиво све домаће, колаче, зимницу. Није велика продаја, нешто се мало заради, мало се дружимо. Први пут смо исред Šoping centra BIG, али догађај траје три дана, па за викенд очекујемо већи број људи – рекла је Биљана Милић, председница Удружења жена „Беле пчеле“ из Горње Трепче.
– Ово је тек почетак сарадње са Šoping centrom BIG. У свим градовима редовно се одржавају овакве манифестације, на којима се излажу рукотворине и домаћи производи. Ми се бавимо пчелињим производима и излажемо све производе од пчела, као што су мед, прополис, полен, матична млeч, свеће од пчелињег воска, ливадски, багремов мед, мешавине за имунитет и против кашља. И оно што је најбитније имамо добре повратне информације – рекла је Данијела Мунитлаковић из Удружења жена „Евгеније“ из Јежевице.
Организатор догађаја је Центар за неговање традиције, уз подршку локалне самоуправе и Šoping centra BIG.
В. Ј.