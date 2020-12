BOGATIJE EDICIJE “NASLEĐA“ I “RAVNOTEŽA“

ČETIRI NOVE PUBLIKACIJE UMETNIČKE GALERIJE „NADEŽDA PETROVIĆ“

Uprkos ograničavajućim okolnostima koje je nametnula pandemija korona virusa, ustanove kulture su uspele da tokom ove godine realizuju pojedine, ali ne i sve planirarane programe, ali je rad pojedinih bio okrenut stručnim istraživanjima i njihovom publikovanju kao trajnim vrednostima uobličenim kroz pisanu reč. Tako je izdavačka delatnost Umetničke galerije “Nadežda Petrović“ u poslednjih godinu dana bogatija za četiri važne publikacije koje pripadaju edicijama „Nasleđa“ i „Ravnoteža“, a od izuzetne su važnosti za istoriju umetnosti našeg podneblja.

Krajem prošle i početkom ove godine u ovoj ustanovi kulture objavljene su tri sveske iz edicije “Nasleđa“, čiji je sadržaj, kako za Umetničku galeriju, tako i za stručnu javnost veoma značajan. Edicija je osnovana 1996. godine radi lakšeg proučavanja i pristupa dokumentarnoj, istorijskoj i umetničkoj građi koju Galerija baštini. Tematika zastupljena u sveskama ove edicije predstavlja stručne radove kustosa Galerije, koji tokom svoje profesionalne karijere, radeći na pripremi obaveznih i dodatnih stručnih ispita ili ličnim interesovanjima, obrađuju teme vezane za delatnost Galerije. S obzirom na to da se u ovim publikacijama nalazi obilje podataka sabranih i sistematizovanih na jednom mestu, a uglavnom se odnose na delatnost ustanove ili su vezani za Nadeždu Petrović, pristup obimnoj građi je olakšan i stručnjacima, ali i zainteresovanim pojedincima.

„PARISKI ATELjE NADEŽDE PETROVIĆ“ je deveta sveska iz edicije „Nasleđa“ koju jepriredio Radivoje Bojović, istoričar, muzejski savetnik iz Narodnog muzeja u Čačku. Reč je o drugoj publikaciji iz ove edicije koja je posvećena prepisci Nadežde Petrović. Prethodno su, u svesci broj 8, priređena Nadeždina pisma porodici pod naslovom „Pisma sa odličnim poštovanjem Nadežde Petrović“, objavljenoj 2015,dok je u ovom izdanju priređena prepiska članova Nadeždine porodice sa zvaničnim državnim organima vezano za dopremu u Beograd i otkup većeg broja etnografskih predmeta iz njenog ateljea u Parizu. Arhivska istraživanja su doprinela novim saznanjima o više od 120 etnografskih predmeta važnih za nacionalnu etnografiju, koje je Nadežda 1910. godine odnela u Pariz sa željom da ih prezentuje francuskoj javnosti. Na 109 strana, prezentovani su prepiska i građa koje se odnose na te predmete kao i na inventar zaostavštine.

„BOGIĆ RISIMOVIĆ RISIM (1926-1986), BIBLIOGRAFIJA“, je 10. sveska edicije “Nasleđa“, čiji je autor Mirjana Racković, istoričar umetnosti, muzejski savetnik iz Umetničke galerije “Nadežda Petrović“. Na 133 strane ova publikacija donosi bibliografsku analizu, statističke preglede, komentara i popise vezane za život i rad slikara Bogića Risimovića Risima, čiji legat Galerija poseduje od 1992. godine. Pored analiza, evidentirane su i sve dostupne bibliografske jedinice o Bogiću Risimoviću, kao i popis njegovih autorskih tekstova. Priređen je i popis referentnih tekstova po međunarodnom standardu za bibliografske popise monografskih publikacija. Ukupno su, za period između 1938. i 2019. godine, na koji se ova bibliografija odnosi, evidentirane 1.792 bibliografske jedinice vezane za život i delo čuvenog čačanskog slikara Bogića Risimovića Risima.

„GRAFIKA U IZLOŽBENOJ DELATNOSTI UMETNIČKE GALERIJE “NADEŽDA PETROVIĆ“, je 11. sveska edicije „Nasleđa“, čiji je autor Julka Marinković, istoričar umetnosti, muzejski savetnik iz Umetničke galerije. U ovoj publikaciji analizira se prisustvo i značaj grafike kao umetničkog medija u izložbenoj delatnosti Galerije. Istraživanje se odnosi na period od osnivanja Galerije (1961) do tekućih izložbi ovog medija, sa posebnim osvrtom na nastanak i razvoj ciklusa izložbi pod nazivom “Grafika“, priređivanog od 2000. do 2014. godine. Ovaj ciklu imao je za koncept istovremeno predstavljanje dva autora, što se pokazalo kao vrlo dobar način prezentovanja mogućih i(li) različitih pristupa grafici kao umetnosti – od klasičnih do potpuno inventivnih formi, koje su rezultat napretka u digitalnim tehnologijama. Publikacija sadrži 84 strane, a u posebnom odeljku su pojedinačno obrađene i analizirane sve izložbe ovog ciklusa.

„ARS LONGA“, Milija Belić, je nova, deveta knjiga objavljena u biblioteci “Ravnoteža“. Urednik ove edicije je književnik Vladan Matijević. Knjiga „ARS LONGA“, priređena je od eseja Milije Belića, našeg poznatog slikara, skulptora i teoretičara umetnosti koji živi i stvara u Parizu. Na 118 strana, Belić piše o ulozi muzike i važnosti ritma u slikarstvu, o srodstvu i menama međusobnog odnosa slike i fotografije, kompjuterskoj animaciji, kinetičkoj umetnosti, angažovanoj umetnosti, o civilizacijskom kodu, o tradicijama Zapada i Istoka, duhovnoj jeci kojoj teže istočnjački umetnici, o savremenim umetničkim migracijama, o vezama umetnosti i nauke – posebno matematike koje zajedno otkrivaju veličanstvenu lepotu sveta, o estetici kruga, simetriji itd.

Z. L. S.