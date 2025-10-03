ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „КОЛЕКЦИЈА 2025“, КАО ИЗБОР РАДОВА БИЈЕНАЛА ГРАФИКЕ У ЧАЧКУ
Изложбу „Колекција 2025“ чини избор од око 30 радова из колекције Бијенала графике, настале донацијама уметника од 2012. када је ова манифестација отпочела свој живот. У Ликовном салону Културног центра, до 7. октобра, Чачани ће имати прилику да виде различите технике, формате и поетику који осликавају богатство савремене графичке уметности и континуитет међународне сарадње.
Изложба „Колекција 2025.“ представља избор од око тридесетак радова великог формата из колекције Бијенала графике у Чачку, основаног 2012. године. На изложби је представљено 27 аутора, неколико наших и, углавном, страних, којима је заједничка љубав према графици и велики професионализам. Колекција је настала донирањем радова учесника Бијенала. Чачани у Ликовном салону Културног центра, до 7. октобра, могу видети графике различитих форми, формата, техника и тема које представљају панораму људског искуства током протекле деценије, рекао је Драган Добросављевић, уметнички директор Бијенала, на отварању изложбе, прошлог петка, 26. септембра, захваливши на дугогодишњој успешној сарадњи са Културним центром, посебно са Весном Петровић, уредницом Ликовног програма.
– Изложени радови су углавном најважније графике са прошлог Бијенала. Чачанска публика може да се подсети појединих радова са претходних изложби, али и да види нове. Ова изложба је нека врста споне између два Бијенала, или увод у следеће, а формирана је са циљем бележења и тумачења промена и кретања у савременој графичкој продукцији. Радови у овој колекцији пружају увид у индивидуалност истраживачког интересовања уметника. Садржај колекције Бијенала подстиче на размишљање о великим променама које су колекције уметности доживеле у модерно доба – изјавио је за наш лист Драган Добросављевић.
„…Њихов избор техника, стилизација мотива, естетика и презентација графика очито говоре о уметничким традицијама, образовним моделима, трендовима, али истовремено и дубље откривају опште људско искуство савременог тренутка које „измиче“ уметницима на њиховим радовима, а које очитавамо као идеолошке разлике Истока и Зашада и/или технолошки јаз Севера и Југа. Поред наратива које уметници свесно обликују, њихови радови у колекцији откривају и скривене аспекте утицаја локалних средина. Ове бинарне опозиције упућују нас на структуралистичку перспективу у приступу колекцији и тумачењу њеног значења и значаја. На тој структуралистичкој основи свакако треба размотрити структуре, системе и обрасце који су утицали на настанак дела у колекцији и, исто тако, на значења која колекција генерише“, написао је, поред осталог, у пропратном каталогу изложбе Драган Добросављевић, уметнички директор Бијенала графике у Чачку.
Н. Р.