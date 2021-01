BORAC DRUGI PUT U SEZONI UZEO SKALP PARTIZANU

U 14. kolu ABA lige po drugi put u tekućoj sezoni sastali su se čačanski Borac i beogradski Partizan. Baš poput meča odigranog u oktobru u prestonici, kao bolji rival iz meča izašao je tim Marka Marinovića, koji je slavio rezultatom 75:71 (19:15; 19:18; 22:17; 15:21). Uzgred budi pomenuto, pre početka susreta održan je minut ćutanja povodom smrti Petronija Zimonjića, profesora fizičkog i dugogodišnjeg trenera mnogih timova, kao i reprezentacije.

Borac bolje otvara susret, pa je u prva dva napada uspeo da bude učinkovit, čime je napravio mini-seriju 3:0. Međutim, nakon nekoliko loših rešenja u napadu Janković je spustio loptu na dno mrežice i postigao prvi koš za Partizan. Ali već u sledećem napadu Miletić je poentirao sa velike udaljenosti, nagovestivši tako dobro izdanje protiv bivšeg kluba. I u nastavku je Borac igrao dobru košarku, pa nakon što je Đoković pogodio za tri Borac je otišao na plus osam (10:2), što je trenera Filipovskog primoralo da pozove prvi tajm aut. Odmah nakon savetovanja Pejdž je pogodio van linije 6,75 čime je prekinuo sušu svog tima. Uprkos tome, Partizan nije zaigrao onako kako se od njega očekuje, pa je Borac uspeo da sačuva prednost. Istina, potencijalni problem po domaćina mogao je biti treći faul Miletića. Da stvar bude nepovoljnija po Borac, pred kraj prve deonice povredio se kapiten Čarapić. Rečene okolnosti gosti su iskoristili, pa su u završnici uspeli da istope kapital Čačana i da priđu na poen zaostatka (13:12). Ali već u naredna dva napada Gavrilović je pogodio za tri i onemogućio primarnu intenciju rivala.

Monstruoznim zakucavanjem Smit je otvorio drugi deo igre. Na drugoj strani, Partizan se dobrano mučio da postigne koš. To je domaćin koristio, pa je nakon trojke Novakovića po prvi put imao plus devet (24:15). Tek je Tomas posle skoro tri minuta igre ubacio loptu u koš. Međutim, Novaković je odgovorio na adekvatan način, pa je svom timu doneo prvo dvocifreno vođstvo (27:17). Ponovo je trener gostiju zatražio minut odmora. Ali taman što su se ekipe vratile na teren, Džons je ukrao loptu, nakon čega je lagano položio u koš, čime je doneo Borcu plus 12 (29:17). Filipovski je na sve načine pokušavao da razdrma svoj tabor. Ali avaj, dugo gosti nisu uspevali da pronađu pravi ritam. Međutim, pred sam kraj prvog poluvremena sa nekoliko dobrih napada volšebno su prišli na svega minus dva (35:32). Ali odmah je tačku na seriju Partizana stavio Todorović novim košem sa distance, čime je uspeo da sačuva kakvu-takvu zalihu koševa na kontu svoje ekipe.

Taman što su se ekipe vratile sa velikog odmora, Miler-Mekintajer je pogodio za tri, a zatim i Pejdž, pa je gostujući sastav ozbiljno počeo da ugrožava Borac. Rasplamsala se velika borba, u kojoj su timovi naizmenično pogađali. Tek kada su Todorović i Miletić ubacili po trojku, Borac je poveo sa plus sedam (48:41), pa je mogao malo lakše da diše. Valja primetiti da je Partizan igrao bolje nego u većem delu prvog poluvremena, ali opet to nije bilo dovoljno da se preuzme kontrola meča, što je on svakako želeo. Na drugoj strani, hrabrom i požrtvovanom igrom Borac je odolevao svim naletima rivala i uspevao je da sačuva prednost. Štaviše, poenima Džonsa stekao je domaćin plus 10 (60:50).

Nekoliko grešaka i promašaja provuklo se u oba tabora na početku odsudnog dela igre. Tek je Dangubić, nakon više od dva minuta, prekinuo negativan niz. Usledio je dobar prodor Jaramaza, pa je Partizan brzo i lako prepolovio deficit. Međutim, isti igrač je već u sledećem napadu povredio koleno, što je bio zaista veliki peh za goste. Ali nakon novog minuta odmora pogodio je Pejdž, a zatim dva puta Tomas, tako da je Partizan serijom 10:0 po prvi put na meču poravnao skor (60:60). Tek nakon četiri minuta igre Borac je uspeo da poentira, tačnije Kočović, sa linije slobodnih bacanja. Ipak, Partizan je bio u naletu, pa je nakon prodora Milera-Mekintajera osvojio prvo vođstvo (62:64). Tek je Đoković, nakon novog pogotka za tri, uspeo da vrati prednost na stranu semafora koji pripada Borcu (67:66). U poslednja tri minuta rasplamsala se velika borba po čitavom terenu što je i bilo očekivano. Ponovo je na snazi bila rezultatska klackalica. Taman što bi Borac poveo, već u sledećem napadu Partizan bi anulirao dobitak, i tako u krug. U poslednjem minutu Kočović je preuzeo odgovornost, pa je sa nekoliko vezani poena doneo svom timu plus četiri (73:69). Naravno, Filipovski je ponovo tražio tajm aut, kako bi organizovao napad svog tima u pokušaju da se ponovo vrati u život. Ali Partizan nije iskoristio naredni napad, dok sledeći jeste, pa je košem Milera-Mekintajera prepolovio deficit. Međutim, tačnu na pitanje pobednika stavio je Đoković sa linije slobodnih bacanja, čime je Borac overio drugu pobedu nad Partizanom.

Čačak – Dvorana Borca. Bez gledalaca. Sudije: Belošević, Stefanović, Vesković.

Borac: Tornton, Smit 2, Đoković 12, Miletić 9, Gavrilović 6, Kočović 17, Nerandžić 4, Karapandžić, Novaković 6, Džons 5, Todorović 14, Čarapić.

Partizan NIS: Mika 7, Miler-Mekintajer 9, Zagorac 5, Pejdž 11, Dangubić 13, Jaramaz 6, Veličković, Perkins, Janković 6, Tomas 10, Trifunović, Mosli 4.

Piše: Nikola Minović

Foto: Lejča photography