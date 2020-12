Broj pregleda u kovid ambulantama Doma zdravlja ne opada, oko 550 dnevno

Već nekoliko sedmica broj pregleda u kovid ambulantama primarne zdravstvene zaštite ne opada. Broj prvih pregleda u kovid ambulantama Doma zdravlja je uvek veći od 200, okvirno oko 220, 240, prvih pregleda, a ukupan broj se kreće oko 550 dnevno. Ambulante rade i nakon 22 sata uveče. Do sada je na dnevnom nivou zabeležen najveći broj pregleda – 640.



-Radi se maksimalno, četiri lekara rade u Ljubiću, četiri u Ciganmali, dva ili tri po potrebi u Domu zdravlja – rekao je dr Aleksandar Pajović.

On je rekao da se dnevno u kovid ambulantama uradi od 200 do 250 antigenskih testova i oko 60 PCR, rekavši da testova ima dovoljno. Ono što predstavlja največi problem i ovoj zdravstvenoj ustanovi je nefostatak kadra:

–Van stroja nam je oko 100 radnika, njih 70 je pozitivno ili izolovano zbog kontakata, sedam lekara i osam sestara su u Plavoj hali i prijemnim ambulantama bolnice – reko je dr Pajović.

On je istakao da sve službe Doma zdravlja ulažu pojačan napor, ali za sada „uspevamo i izdržavamo, to nam je zadatak i tako će biti do kraja“

I. M.