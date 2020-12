Dr Luković apeluje na pacijente da obavezno prvo idu u kovid ambulante Doma zdravlja, a ne u bolnicu

Kako je istako dr Mihailo Luković mala je razlika između broja pregleda u kovid ambulantama Domu zdravlja i broja pregleda u Bolnici.

-Možda neki ljudi preskaču Dom zdravlja i idu direktno u bolnicu. Ja apelujem na sve građane da ne preskaču tu prvu barijeru. Znamo da tamo nema rendgenskih snimaka, sve je to u redu, ali ipak je dovoljno da pacijent prvo ode kod lekara opšte prakse, jer svi oni koji odu u bolnicu, a ne moraju, tamo nam opterećuju prostor i zagušuju – kaže dr Luković.



On kaže da smo odavno iskočili iz planiranih kapaciteta. Najteže epidemije po brojnosti gripa A u prvoj godini idu maksimalno do 4.000 pacijenata, objašnjava dr Luković, ova epidemije je do sada opteretila zdravstveni sistem sa skoro sedam hiljada.

I. M.