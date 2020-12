Plava hala „ventil“ za bolnicu, pacijenti zadovoljni uslovima

Trenutno najveća podrška zdravstvenom sistemu u Čačku je privremena Kovid bolnica u Plavoj hali, koja u ovom talasu epidemije značajno rasterećuje bolničke kapacitete. Iako su na samom početku pacijenti bili skeptični prilikom smeštanja u Plavu halu, oni koji u njoj borave za uslove i osoblje imaju samo reči hvale. Naše kolege ponovo su posetile jednu od „zabranjenih zona“ odakle su doneli priče pacijenata, lekara, ali i logističke podrške iz ove privremene Kovid bolnice.



Sportska hala „Mladost“ u Atenici poslednji put je 15. marta primila sportiste, a onda postaje utočište za kovid pacijente. Trenutno u njoj ima više od 40 pacijenta, što onih što su prebačeni iz čačanske Opšte bolnice na lečenje, što onih koji su poslednjih dana morali biti primljeni u Plavu halu. U njoj je 88 postelja opremljenih sa bocama sa kiseonikom.

-Pored ovih 88 ležajeva, hala raspolaže sa još 42. Učinili smo sve da do kraja nedelje stigne još 50 boca sa kiseonikom. Plava hala nam u ovom trećem talasu puno znači – rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

Iako je u prvom talasu bila predviđena za lakše pacijente, sada ova sportska dvorana raspolaže sa svim potrebnim što će i pacijentima sa težom kliničkom slikom pružiti adekvatnu zdravstvenu brigu.

–Potpuno smo opremljeni i tehnički i medicinski. Imamo odličnu saradnju i sa SC „Mladost“ i sa upravom Grada. Sve probleme, ako ih ima, rešavamo brzo, svi su predsretljivi i izlaze nam u susret – objašnjava koordinator plave hale dr Sobodan Blagojević. Iako znače i reči doktora, ipak su pacijenti koji se leče u privremenoj bolnici najbolji da daju ocenu. Možda je dovoljno reći da postoji knjiga utisaka ispisana samo rečima hvale ili čak veliki transparent tri pacijentkinje iz Gornjeg Milanovca, zalepljen na improvizovanom zidu, improvizovane ženske sobe na kome piše koliku zahvalnost duguju medicinskom osoblju. Ni mišljenje onih koji se trenutno leče u Plavoj hali nimalo se ne razlikuje od „knjige utisaka“.

– Uslovi su fantastični. Osoblje je na visini zadatka. Ne možemo da kažemo jednu jedinu primedbu na osoblje i negu. Prezadovoljni smo i oporavak ide vrlo brzo. Svi smo se čuvali, izgleda da su deca donela virus iz škole ili se desilo negde u prolazu .. Jedini sam ja u kući oboleo, brzo sam reagovao, što je vrlo bitno. Čuvajte se, na sve strane je. Ne idite nigde gde ne morate – priča svoje utiske, ali i upozorenje jedan od pacijenata Velibor Koljajić iz Čačka.

Mirjana Sekulović kaže da se oseća dobro i da je veoma zadovoljna uslovima, iako je u početku bila skeptična.

-Sestre su vredne i pažljive, uslovi su izvrsni. Bio mi je problem kada su rekli da idem ovde, ali tehničar mi je rekao da se ne bojim, da je u Plavoj hali odlično i zaista je tako, u ovim uslovima koji su nas snašli. Ovde je mnogo bolje nego u bolnici, ima više prostora, lakše se diše…. – priča Mirjana.

Privremena Kovid bolnica je otvorena da bi se rasteretili bolnički kapaciteti, a samim tim da bi zgrada Nove bolnice ostala za nekovid pacijente, objašnjava dr Blagojević.

-Pacijenti koji su u bolnici na lečenju, kod kojih dođe do poboljšanja, prelaze na završetak lečenja ovde, gde dobijaju istu terapiju, u smislu i lekova i kiseonika i nege, kao što bi dobili u bolnici – objašnjava dr Blagojević i ističe da mesta ima, ali ne i ljudstva.

– U Hali je angažovano osam lekara i 12 medicinskih sestara. To je osoblje iz Bolnice i domova zdravlja Čačak i Guča. Svi su veoma požrtvovani, rade smene po 12 sati u skafanderima. Sa ovim brojem pacijenata trenutno, uspevamo da sve postignemo, nadam se da ćemo uspeti da obezbedimo još osoblja ako za tim bude bilo potrebe – kaže koordinator privremene Kovid bolnice.

Improvizovane muške i ženske sobe, dovljno prostora za one koji mogu da hodaju, trpezarija, hrana iz predškolskih ustanova, biblioteka i savršeno čisti i opremljeni toaleti. Svega toga ne bi bilo da akcija opremanja hale još na samom početku epidemije nije bila vođena željom i voljom da se pomogne svima u ovoj nevolji. Nije bilo slobodnih u toj akciji, predstavnici gradskih uprava, pripadnici Civilne zaštite i radnici SC „Mladost“ dali su sve od sebe da za što kraće vreme naprave pristojnu kovid bolnicu.

– Radnici SC „Mladost“ dežuraju tokom 24 časa. U proteklom periodu morali smo da intervenišemo dva puta, naravno u zaštitnoj opremi smo ušli u objekat. Ali, ipak, za sada sve funkcioniše u najboljem redu – kaže Miloš Stevanić, direktor SC „Mladost“. On dodaje, da radnicima Sportskog centra „Mladost“, iako ovo nisu uobičajeni poslovi za njih, ne padaju ni malo teško, jer je i njima, kao i svim ostalim odgovornim ljudima, najbitnije da pomognu da se spase nečiji život.

– I naša je želja da pomognemo, onoliko koliko mi možemo. Da u svakom trenutku omogućimo što lakši posao medicinskim radnicima i što bolje uslove pacijentima koji se ovde leče – kađe stevanić

Doktor Blagojević na kraju upozorava i apeluje:

–Bolest je ozbiljna, molio bih sve naše sugrađane da se pridržavaju mera, pre svega nošenje maske, držanja distance, izbegavanja kontakata, a posebno skupova gde je veći broj ljudi. To nam je trenutno najvažnije. Da se smanji pritisak, koji je, verujte, ogroman… Za sada ga izdržavamo, do kada će tako biti to ne mogu da vam kažem – kaže dr Blagojević i ističe da je tok bolesti veoma nepredvidiv.

-Pogoršanja nastaju dosta brzo, to je problem. U smislu, na početku, kada je sve u redu i u granicama normale, odnosno kada je pod kontrolom, vrlo brzo i nepredvidivo može sve da izmakne kontroli. Tako da su najefikasnije, najjeftinije i najbolje za sve mere prevencije – isrtiče dr Slobodan Blagojević.

I. M.