ЧАЧАК ЈЕ 1995. И ФОРМАЛНО ПОСТАО ФЕСТИВАЛСКИ ГРАД

DŽUMANDŽI: DOBRO DOŠLI U DŽUNGLU (3D) Jumanji: Welcome to the Jungle, SAD, 2017, 119 min Četvoro srednjoškolaca otkrivaju staru video igru za koju nikad ranije nisu čuli. Od tog trenutka biće uvučeni u zabavan svet džungle i postati avatari prema sopstvenom izboru: Spenser će postati istraživač, Fridž će postati Ajnštajn, Betani će se pretvoriti u […]

