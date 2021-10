ČAČAK – PRVA PRESTONICA KULTURE SRBIJE 2023.

PROGLAŠENA JEDNOGLASNA ODLUKA RADNE GRUPE MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

-Oko pola milijarde dinara u narednih 14 meseci biće uloženo u rekonstrukciju kulturne četvrti grada, što ne pamti istorija ovog grada

Odlukom Radne grupe za pripremu i sprovođenje programa „Prestonica kulture Srbije” Ministarstva kulture i informisanja, koja je doneta u sredu, 6. oktobra, prva nacionalna prestonica kulture 2023. godine će biti grad Čačak. Ovu sjajnu informaciju zvanično su na konferenciji za novinare, 7. oktobra, u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ obelodanili gradonačelnik Čačka Milun Todorović, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti Miroslav Petković i Branko Ćalović, umetnički rukovodilac čitavog projekta. To znači da će naš grad za realizaciju svog projekta dobiti oko 400 miliona dinara, 300 od Ministarstva kulture i 100 miliona dinara od Grada, a po potrebi i više, tako da se može bez dvoumljenja reći da će skoro pola milijarde dinara biti uloženo u revitalizaciju kulturne četvrti u samom jezgru grada, što skorija istorija kulturnog Čačka ne pamti.

-Sa oduševljenjem smo prihvatili odluku Radne grupe, a stiglo je i mnogo poruka i poziva ne samo iz Čačka i okruženja, i zaista smo ponosni da je Čačak odabran za prvu kulturnu prestonicu u Srbiji 2023. Ovo je veoma bitan projekat koji je ministarka Maja Gojković započela sa svojim saradnicima i na nama je da već od danas radimo intenzivno, kako bi u narednih 14 meseci uradili sve infrastrukturne, ali i ostale radove da bi već od 1. januara do 31. decembra 2023. cela godina bila u znaku kulturnih dešavanja, umetnosti, ne samo ljudi iz Srbije i regiona već iz cele Evrope. Veoma je važno i učešće UNESCO-a koje će biti s nama u ovom projektu, a slogan za koji smo se opredelili i s kojim smo konkurisali jeste „Čačanska rodNA“, kao asocijacija na čačansku sortu šljive i Institut za voćarstvo i sve ono što krasi ovaj kraj. Naš projekat sadrži četiri odrednice koje su lajt motiv celog programa. To su: Morava, Sloboda, Kaldrma i Raskršća. Svaka od ovih oblasti je sinonim za određene kulturne i društvene prilike koje su pratile život u ovoj sredini. Autor slogana je kustos Mima Rackovic – istakao je gradonačelnik Todorović i podsetio je da naši kulturni delatnici i umetnici zaista žele da unapredimo ono što smo stvarali decenijama.

Podsetio je Milun Todorović i da se ta 2023. godina, poklapa sa mnogo važnih datuma i jubileja u Čačku. Reč je o obeležavanju 150 godina od rođenja Nadežde Petrović, 75 godina od osnivanja našeg industrijskog giganta Kompanije „Sloboda“, 75 godina od prvog Memorijala Nadežde Petrović, 60 godina od osnivanja „Disovog proleća“, 50 godina izlaženja časopisa „Gradac“, kao veoma važnog i značajnog kulturnog nasleđa, 30 godina od osnivanja umetničke kolonije „Umetnost i papir“. Napominjući da je ideja lokalne uprave prilikom konkurisanja kod Vlade Republike Srbije i Ministarstva kulture i informisanja bila da se napravi sinergija svih sjajnih stvari koje su se dešavale decenijama u gradu Čačku, aktuelnih dešavanja, ali i sinergija sa budućim događajima. „Naravno da smo ponosni na sve ono što je nasleđe i baštinićemo tu tradiciju i u budućnosti, ali i uvoditi i nove sadržaje…“ naveo je gradonačelnik.

Pomoćnik gradonačelnika Miroslav Petković istakao je da će rekonstrukcijom i formiranjem kulturne četvrti u samom gradskom jezgru, Čačak ovom titulom biti u fokusu srpske, regionalne i evropske javnosti tokom čitave 2023. godine, a naravno, i u godinama ispred nas.

–Radna grupa ocenila je prijavu Čačka za nacionalnu prestonicu kulture kao „dobro osmišljen, sadržajan i jasan dokument” i ukazala da su planirane programske aktivnosti atraktivne i doprinose razvoju kulturne ponude i kvalitetu kulturnog života Čačka i privlačenju publike iz čitave Srbije i regiona.Ovo je prilika da za samo godinu dana izgradimo, uredimo i oplemenimo jedinstven kulturni kvart u našem gradu, priredimo više od 50 vrhunskih, svetskih, kulturnih događaja, izložbi, koncerata, kroz koje ćemo Srbiji i svetu pokazati šta Čačak predstavlja na kulturnoj sceni. Nakon nekoliko meseci napornog i kreativnog rada, angažmana brojnog i kvalitetnog tima ljudi, niza sastanaka, konsultacija, poseta Banjaluci, Kostanjevici u Sloveniji, brojnih susreta, promišljanja, kreativnog vatrometa, napravili smo projekat i konkurisali kao Grad Čačak sa svojom baštinom, kvalitetima, kadrovima i idejama, svim potencijalima koje smo pažljivo sagledali, za prvu prestonicu kulture Srbije – istakao je Petković i zahvalio svim saradnicima iz naših ustanova kulture, na prvom mestu Branku Ćaloviću, direktoru UG „Nadežda Petrović“, Mimi Racković, koja je osmislila fantastičan slogan „Čačanska rodna“, kao i kolegama iz Uprave za lokalni ekonomski razvoj, Sariti Vujković, koja je svojim dragocenim iskustvom pružila konsultantske usluge, kao i njeni saradnici iz Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske, našim kustosima, istoričarima umetnosti, projektantima, arhitektama, mladim kreativnim ljudima, priznatim čačanskim umetnicima i svima koji su sebe ugradili u najznačajniji projekat čačanska kulture u poslednjim decenijama.

-Ovim smo pokazali da kultura nije trošak, već investicija, ovo je veliko priznanje svim prethodnim generacijama, ali i velika obaveza za buduće generacije Čačana.

Zahvalni smo komisiji koja je donela ovu odluku, Ministarstvu kulture i informisanja i državi Srbiji što su prepoznali Čačak kao kulturnu prestonicu Srbije i grad budućnosti. Čačak je kulturna prestonica Srbije, rodilo je! – istakao je Miroslav Petković, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti.

Branko Ćalović, umetnički rukovodilac čitavog projekta, zahvalio je na poverenju gradonačelniku i gradskom rukovodstvu, svim direktorima ustanova kulture, udruženjima i pojedincima koji su podržali ovaj projekat, posebno kolegama Mirjani Racković koja je osmislila radni moto ovog projekta i Predragu Živkoviću, Bogdanu Trifunoviću, direktoru Gradske biblioteke i Mariji Radulović koji su osmislilim podteme kojima se sublimiše kulturni identitet našeg grada.

-Kada govorimo o Čačku, prve asocijacije su nam da govorimo o gradu bogate istorije, kulture i umetnosti, gradu sporta, bogatog spomeničkog nasleđa, turističkih destinacija, Ovčarsko-kablarskoj klisuri, o izuzetnoj gastronomskoj ponudi po kojoj je Čačak prepoznatljiv, govorimo o kulturnim i tradicionalnim manifestacijama. Zato nije bilo jednostavno da se vežemo za jedan motiv, za bivše ličnosti ili savremenike, i jednostavno smo shvatili da umetnička vizija celog ovog projekta podrazumeva mnoge značajne i znamenite ličnosti koje su utkane u kulturni identitet ovog grada i upravo je to bila naša ideja za izradu ovog projekta. Idejni koncept bazira se na vrednostima koje čine ljudi našeg grada, ali koji su vezani za njega rođenjem, životom, stvaralaštvom, koji su afirmisani kroz ovaj grad, svoje uspehe, priznanja… U taj moto projekta utkana je predstava našeg grada kao vekovnog rodnog, plodnog tla za razvoj kulture, umetnosti, duhovnosti, ali i razvoj privrede, sporta, turizma, iza koga se razvila bogata kulturna baština, kao i vizija našeg grada kao rasadnika značajnih ličnosti koji delaju na našim rodnim poljima – istakao je Ćalović.

Z. L. S.



MUZEJ VELIKOG RATA, MUZEJ KOŠARKE, MUZEJ OBRENOVIĆA…

Definišući same aktivnosti koje će biti obuhvaćene ovim kapitalnim ulaganjem u kulturu Grada, gradonačelnik Todorović je naveo:

– Aktivnosti će biti izuzetne. Pored spajanja tradicije sa budućnošću kojom ćemo ostaviti trajno nasleđe, ne samo u odličnim programima koji bi trebalo da zažive od 2023, a postojeće usavrše i unaprede, planirano je da uradimo stalnu postavku Velikog rata u Virerovoj kući, što je zaveštanje koje nam je ostavio u amanet vojvoda Stepa Stepanović. U zgradi PU do same Umetničke galerije, čija će služba biti izmeštena u Vojni odsek u saradnji sa Vladom RS i Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom odbrane, biće proširena stalna postavka Umetničke galerije. Osnovaćemo ono što smo obećali – Muzej košarke, a opredelili smo da to bude stari Sokolski dom, kada izgradimo fiskulturnu salu za Ekonomsku školu i borilačke i ostale sportove, onda nam ostaje ova zgrada pod zaštitom kao spomenik kulture. Nećemo ostati na ovome, uredićemo amfiteatar u dvorištu Narodnog muzeja i Arhiva, kao i parter i uređenje amfiteatra u dvorištu same Umetničke galerije. Dakle, mnogo je aktivnosti za koje je Vlada RS opredelila 300 miliona dinara, a za budžetsku 2022. Grad Čačak, 100 miliona dinara, ali novca neće nedostajati i sve što bude trebalo više od toga, Grad Čačak će izdvojiti i za to. Ostajemo da zaista svi već od danas počnemo da radimo na svim aktivnostima i da opravdamo ovo veliko poverenje koje nam je ukazano od najeminentnijih stručnjaka koji su bili članovi Radnog tima za odabir prve kulturne prestonice Srbije, kao i da 2023. godine postavimo takve standarde koji će obavezivati sledeću kulturnu prestonicu – istakao je Gradonačelnik Todorović.

Očekuje se i da kroz projekat „Gradovi u fokusu“, Narodni muzej dobije i proširi svoju stalnu postavku, a da Konak Jovana Obrenovića bude u potpunosti posvećen ovoj dinastiji.