ЧАЧАНИ УЖИВАЛИ У ДЕЛИМА ПЈАЦОЛЕ И МАРКЕЗА

U NARODNOM MUZEJU PREDSTAVLJENE DVE REPREZENTATIVNE NAUČNE PUBLIKACIJE U galeriji Narodnog muzeja u Čačku predstaljvljene su dve arheološke pubikacije čiji su izdavači Narodni muzej u Čačku i Filozofski fakultet u Beogradu. Jedna je zbornik sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Čačku 2015. godine, pod nazivom Funerary Pracitices during the Bronze and Iron Ages in […]

