КРАЉЕВАЧКИ БИБЛИОТЕКАРИ ДАРОДАВЦИ ЧАЧАНСКОЈ ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Да су сусрети библиотекара корисни, потврђено је 22. јуна у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ Чачак! Наиме, Градсњку библиотеку су посетиле колеге из Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево!
Посета краљевачких библиотекара била је на корист чачанске библиотеке јер су добили дар за потребе попуњавања фонда књига Музеја поезије.
Поклоњено је преко 130 књига поезије и о поезији из богате издавачке продукције Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“! Том приликом јегостима представљен Музеј поезије и актуелне изложбе у простору Библиотеке у Чачку.
Фото: Градска библиотека Чачак
Приредила: Милица Матовић