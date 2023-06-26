КРАЉЕВАЧКИ БИБЛИОТЕКАРИ ДАРОДАВЦИ ЧАЧАНСКОЈ ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

УМЕТНИЧКА САРАДЊА СЛИКАРА ИЗ СЛАТИНЕ МИЛАНА ЧАКАЈЦА И БОРЕ ЂОРЂЕВИЋА Дугогодишње пријатељство и уметничка сарадња ликовног уметника Милана Чакајца и Боре Ђорђевића, у више наврата је чувеног рокера доводила у Чачак и на његове изложбе. У години, када је Чачак прва Национална престоница културе, чије отварање је обележио и двосатни концерт у коме је публика […]

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