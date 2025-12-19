Društvo

REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK

Od 18. decembra do 24. decembra 

Petak 19. 12.

Hajduk u Beogradu – 15:10

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20, 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:00, 21:40

Tišina u meni – 16:00

Pet noći kod Fredija 2– 21:30

Povratak Žikine dinastije – 19:30

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 17:20

Subota  20. 12.

Hajduk u Beogradu – 10:45, 15:10

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 12:40, 16:20, 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:00, 21:40

Tišina u meni – 16:00

Pet noći kod Fredija 2– 21:30

Povratak Žikine dinastije – 16:00, 19:30

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 13:00, 17:20

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 10:30

Božićna mišolovka Sinh. – 12:30, 14:15

Nedelja 21. 12.

Hajduk u Beogradu – 10:45, 15:10

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 12:40, 16:20, 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:00, 21:40

Tišina u meni – 16:00

Pet noći kod Fredija 2– 21:30

Povratak Žikine dinastije – 16:00, 19:30

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 13:00, 17:20

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 10:30

Božićna mišolovka Sinh. – 12:30, 14:15

Ponedeljak 22. 12.

Hajduk u Beogradu – 15:10

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20, 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:00, 21:40

Tišina u meni – 16:00

Pet noći kod Fredija 2– 21:30

Povratak Žikine dinastije – 19:30

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 17:20

Utorak 23. 12.

Hajduk u Beogradu – 15:10

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20, 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:00, 21:40

Tišina u meni – 16:00

Pet noći kod Fredija 2– 21:30

Povratak Žikine dinastije – 19:30

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 17:20

Sreda 17. 12. 

Hajduk u Beogradu – 15:10

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20, 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:00, 21:40

Tišina u meni – 16:00

Pet noći kod Fredija 2– 21:30

Povratak Žikine dinastije – 19:30

Zootropolis 2, 2D Sinh – 17:20

