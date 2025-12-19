Никола Бојовић из Чачка проглашен Младим менаџером године

Kompanija „TIFFANY Production“: STRAST PREMA MODI KOJA TRAJE VEĆ ČETIRI DECENIJE Danas, sutra i u vremenu koje nam predstoji, kompanija „TIFFANY Production“ čvrsto veruje u svoje zaposlene. Negujemo porodične vrednosti, ali se oslanjamo i na tradiciju i iskustvo. Mi smo grupa različitih pojedinaca. Tim. Porodica. Naše putovanje počelo je pre četitri decenije. Toliko dugo radimo […]

