Никола Бојовић из Чачка проглашен Младим менаџером године

На свечаној додели САМ Годишњих награда, одржаној 15. децембра у Београду, Никола Бојовић из Чачка проглашен је за Младог менаџера године, у организацији Српске асоцијације менаџера (САМ). Признање се додељује менаџерима до 35 година старости који су остварили запажене резултате у свом професионалном раду.


Бојовић обавља функцију директора операција у компанији „Унипромет“, где је укључен у планирање и унапређење производних и оперативних процеса, као и у координацију кључних сегмената пословања компаније. Његов професионални ангажман усмерен је на развој организације кроз системски приступ раду, са нагласком на знање, одговорност и људе, у оквиру дугорочног развоја компаније и окружења у којем послује.


Годишње награде Српске асоцијације менаџера додељују се у више категорија са циљем унапређења менаџерске праксе и промоције одговорног пословања. Овогодишња додела одржана је под слоганом „Нова енергија“, уз присуство представника пословног, културног и медијског живота Србије и региона.


У контексту пословних признања, компанија „Унипромет“ је ове године добитник и Награде Привредне коморе Србије за пословни успех за 2025. годину, коју Привредна комора Србије додељује привредним друштвима на основу остварених пословних резултата.
Признање које је припало Николи Бојовићу има значај и за локалну заједницу, јер потврђује да се професионални резултати и менаџерски приступи препознају и ван највећих пословних центара у земљи.

