ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ ЗАХВАЛНОСТИ

ZAVRŠNO KONCERTNO VEČE FESTIVALA “KARUSEL”VRSNI MUZIČARI I DOBAR PRIJEM PUBLIKE Na završnoj koncertnoj večeri Festivala ambijentalne i etno muzike “Karusel”, 8. avgusta, Čačani su uživali u vrlo zanimljivom nastupu kvinteta “Chalgia sound system”, a mnogi su se po prvi put susreli sa pojedinim starim instrumentima sa juga, iz Severne Makedonije. Drugi izvođač je bio Zoran […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

