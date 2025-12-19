ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ ЗАХВАЛНОСТИ

Поводом Дана града додељене су и Повеље захвалности, од тога две су додељене постхумно.
Постхумно, Повеља захвалности додељена је професору Ненаду Грујићу за посвећеност, знање и људскост који ће остати трајно уписани у наше школе и срца његових ученика. Повељу је примила његова ћерка, Ања Грујић.
Постхумна Повеља додељена је и учитељици Јованки Даниловић за допринос образовању кроз преданост, стрпљење и љубав према ученицима. Повељу је примила њена ћерка Марија Јањић.
Повељу захвалности добио је Техничко ремонтни завод Чачак за 100 година истрајности, професионализма и доприноса у одржавању војне технике на највишем нивоу. Награда је уручена директору пуковнику Игору Денићу.
За значајан допринос у афирмацији и промоцији културног наслеђа града Чачка, Повељу захвалности добило је и Завичајно друштво „Чачани“. Награду је примила Милица Допуђа, председник Управног одбора.
За изузетне заслуге у развоју пчеларства, 130 година организиваног рада, признање је припало и Удружењу пчелара „Чачак“, које је додељено проф. др Свету Стаменковићу.
Награда за изузетан допринос у развоју спорта и промоцији Чачка као града кошарке припала је КК „Борац”. Повељa захвалности додељенa je Мирку Дробњаку, председнику Скупштине КК „Борац”.
З.Ј., В. Ј. и З.Л.С.