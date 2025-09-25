Јуче – ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА
Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Фото: Архива Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализованo је 137 пацијената. У респираторном центру смештено је 14 пацијената, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа био је пријем 8 пацијената и отпуст 4 пацијента.Хоспитализовано је 1 дете, Covid позитивно, на педијатрији, 1 Covid […]