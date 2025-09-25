БЕБЕЕЕЕ
Zdravstvo

Јуче – ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D. Komentara (0)

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

БЕБЕ, НОВЕ
Фотографије: Архива Ча гласа


Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

Slične Vesti

бебе 1
Društvo Grad Zdravstvo

Пет беба: ТРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ!

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Фото: Архива Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

бебе 2
Društvo Grad Zdravstvo

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
Zdravstvo

НА КОВИД ОДЕЉЕЊИМА ПРЕМИНУЛО ЧЕТВОРО ЧАЧАНА И ЈЕДНА БЕОГРАЂАНКА

G. D.

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализованo је 137 пацијената.  У респираторном центру смештено је 14 пацијената, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа био је пријем 8 пацијената и отпуст 4 пацијента.Хоспитализовано је 1 дете, Covid позитивно, на педијатрији, 1 Covid […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.