ČAČANSKA PRIVREDA NA RELATIVNO DOBROM NIVOU

RAST IZVOZA I PAD UVOZA U PROŠLOJ GODINI

I pored teške situacije u 2020. godini usled pandemije i proglašenja mera u borbi protiv kovida-19, možemo da budemo relativno zadovoljni poslovanjem čačanske privrede, kaže za naš list Gorana Tanasković, rukovodilac Organizacione jedinice Čačak RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga. Prema njenim rečima, za prvih 11 meseci u 2020. čačanska privreda je povećala izvoz svojih proizvoda za 5,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Takođe u prvih 11 meseci prošle godine, čačanska privreda beleži i smanjenje uvoza za 13,4 odsto, u odnosu na 2019.

– Ali, bez obzira na smanjenje uvoza, došlo je do supstitucije, odnosno, proizvode koje smo uvozili zamenili smo domaćim, što je i održalo našu proizvodnju na relativno dobrom nivou. Takođe, bitno je i to što smo u 2020. zadržali naše najveće spoljnotrgovinske partnere. Čačanska privreda je povećala izvoz u Nemačku, bez obzira na tešku situaciju koja je zbog pandemije vladala u toj zemlji. Zanimljivo je da su naši privrednici prošle godine izvezli više robe, nego u 2019. Takođe, zabeležen je rast izvoza u Rumuniju, Rusku Federaciju, a imali smo i neznatni, mali pad izvoza u zemljama okruženja, u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju. Dakle, čačanska privreda se može pohvaliti izvozom od 5,7 odsto i to najviše u zemlje Evropske unije, pre svega u Nemačku – kaže Gorana Tanasković.

Bez obzira na pad uvoza, nastavljena je dobra saradnja sa zemljama iz kojih smo do sada najviše uvozili, kao na primer sa Češkom, sa kojom inače imamo veliku spoljnotrgovinsku razmenu. Ali, zanimljivo je da je povećan uvoz iz Italije, koja je jedno vreme bila zatvorena, kaže naša sagovornica, dodajući da je najvažnije da smo uspeli da se snabdemo svom robom i repromaterijalima koji su nam potrebni za proizvodnju.

– Najviše smo izvozili proizvode metalskog sektora. Metaloprerada najviše učestvuje u izvozu naših proizvoda. Pored rezervnih delova, mašina, tu su razni limovi, cevi od aluminijuma, bakra, prohroma i ostalih materijala. Takođe, zabeležen je i mali rast izvoza prehrambenih proizvoda, kao i povećanje izvoza proizvoda od plastike, hemijskih proizvoda, kartonske ambalaže i ostalog papira. A jedina grana koja je zabeležila pad izvoza je tekstilna industrija – navodi Tanasković.

Prema njenim rečima, najviše uvozimo proizvode od gvožđa, čelika i aluminijuma, mašine, kotlove, rezervne delove i alate. Potom sledi uvoz automobila i rezervnih delova za automobile, kao i sredstava za higijenu.

N. R.