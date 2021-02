AKTIVNOSTI NAUČNO TEHNOLOŠKOG PARKA ČAČAK

UPRKOS PANDEMIJI, 2020 – GODINA RAZVOJA I NAJBOLJIH REZULTATA

U Naučno tehnološkom parku Čačak za ovu godinu su planirani brojni događaji, prema programu rada Startap centra i u okviru redovnih aktivnosti, u novim prostorijama, na lokaciji nekadašnje fabrike CER. Čačanski NTP je prošle godine objedinio svoje poslovanje na jednom mestu, u objektu koji obuhvata poslovne kancelarije i hale namenjene proizvodnim firmama. Objekat je izuzetno dobro opremljen infrastrukturom, kvalitetnim prostorom, funkcionalnim za rad mladih, tehnološko razvojnih kompanija zasnovanih na inovacijama i ekonomiji znanja. Naučno tehnološki park je organizacija od značaja za zapošljavanje mladih, visokoobrazovanih ljudi i razvoj društva u celini, imajući u vidu rast novih proizvoda i usluga sa dodatnom vrednošću, što podstiče neprekidno uvećanje intelektualnog kapitala, podseća Mirko Pešić, v. d. direktora NTP Čačak, u razgovoru za naš list.

POPUNJENOST KAPACITETA 80 ODSTO

Uprkos pandemiji, tokom prošle godine Naučno tehnološki park Čačak je postigao najbolje rezultate od osnivanja, a posebno značajan dan je 16. jun, kada je svečano otvoren novi objekat na lokaciji nekadašnje fabrike CER. Reč je o nekretnini koju je kupila Republika Srbija, površine 5.700 metara kvadratnih. Objekat se sastoji iz dve celine, upravne zgrade na tri nivoa, sa kancelarijama, lounge prostorom i konferencijskom salom, laboratorijom i svim ostalim zajedničkim sadržajima, a drugi deo čini halski prostor, površine od oko 4.500 metara kvadratnih, sa specifičnom opremom za razvoj proizvodnih inovativnih kompanija. Kao posebnost halskog prostora, v. d. direktora NTP Čačak Mirko Pešić navodi da hala raspolaže kranskim stazama i odgovarajućim dimenzijama adekvatnim za razvoj proizvodnih startap kompanija.

– Lokacija se nalazi u središtu revitalizovane industrijske zone. Naših 12 članica sarađuje sa firmama u okruženju, gde posluje više od deset najvećih kompanija. Za nepunih osam meseci, od kada je svečano otvoren novi objekat, useljeno je 12 inovativnih kompanija i to je izuzetan rezultat za Naučno tehnološki park Čačak. Planovi su bili da do kraja 2020. popunimo 50 odsto kapaciteta, međutim, popunjenost je veća od 80 procenata. Ovo su mlade startap kompanije, tehnološko razvojne, kao i one koje postoje već nekoliko godina i razvijaju svoje poslovanje i primenjuju nove tehnologije – kaže direktor.

Pored ovih firmi, uporedo se razvija i Startap centar, koji se na početku epidemije korona virusa bavio i ostalim aktivnostima, kao što su proizvodnja vizira, pomaganje privrednicima da se preorijentišu na onlajn poslovanje… Održano je dosta onlajn događaja i vebinara, a trenutno se u okviru NTP-a razvija i šest Startap timova.

– Planiramo da ove godine nastavimo sa popunjavanjem naših kapaciteta, da još više radimo sa članicama koje su deo NTP-a, da budemo stalno uključeni u razvoj njihovih inovativnih proizvoda, u njihovo poslovanje kroz jačanje poslovnog modela, informisanje o dodatnim finansijskim izvorima, kako bi mogli da ubrzaju napredovanje. Naučno tehnološki park treba da ima ulogu da se mlada firma brže i efikasnije razvija i dođe do boljih rezultata. A za Startap centar smo planirali dosta događaja za ovu godinu, usmerenih ka studentima i srednjoškolcima. Iz fondova države smo dobili i sredstva za nabavku veoma vredne opreme. Imamo izuzetnu laboratoriju sa jedinstvenom opremom u ovom delu Srbije. Ona je namenjena našim stanarima, članicama koje rade u okviru NTP-a, studentima i privrednicima koji teže da se tehnološki unapređuju i da u svoje poslovanje uvode sisteme robotike, mehatronike, industrijske automatike, elektronike i telekomunikacija… – podseća Pešić.

Inače, polovinom prošle godine, Republika Srbija je postala suvlasnik NTP-a sa 40 odsto.

– To što je država postala suosnivač NTP-a svrstava nas u Nacionalnu mrežu tehnoloških parkova i postali smo deo nacionalne infrastrukture za razvoj inovacione delatnosti – naglašava naš sagovornik.

“TEHNOPARK SRBIJA 2 – PODSTICANJE IZVOZA KROZ RAZVOJ TEHNOLOŠKIH PARKOVA”

Cilj projekta “Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova”, u kome će NTP Čačak učestvovati tokom naredne tri godine, je povećanje konkurentnosti industrije visoke tehnologije Srbije, rast izvoza i zapošljavanja kroz razvoj mreže naučno-tehnoloških parkova, kako bi se ohrabrio što veći broj mladih za tehnološko preduzetništvo i osnivanje novih startap kompanija, kaže Pešić i dodaje:

– Ovakvi modeli podrške pomoći će regionalnom razvoju zemlje u oblasti inovacija i podstaći će mlade ljude na tehnološko preduzetništvo, menjajući njihov pogled na inovacije, svet startapova i mogućnosti koje im se nude u sopstvenom regionu. Putem različitih obuka i mentorske podrške, oni će steći neophodno znanje i veštine da brže razviju svoje inovacije i uđu na globalno tržište.

Tokom prošle jeseni u sklopu projekta organizovana su dva onlajn predavanja u Čačku, a tema prvog je bila zaštita intelektualne svojine, dok je drugo bilo posvećeno izradi poslovnog modela.

Program “Raising starts” je kreiran kroz projekat “Tehnopark Srbija 2“, a sprovodi ga Naučno tehnološki park Beograd, kao pilot program. U cilju jačanja konkurentnosti srpske privrede, povećanja izvoza i zapošljavanja, kroz program “Raising starts” će biti podržan razvoj do 100 startap kompanija, od kojih će 12 biti iz Čačka.

– “Raising starts” je program za podršku startapima, čiji je cilj ubrzanje razvoja inovativnih proizvoda, odnosno, usluga u početnim fazama razvoja. Ovaj program pruža podršku startapima u ranoj fazi razvoja da premoste prepreke na putu od poslovne ideje do spremnosti za investicije. Program obuhvata intenzivne obuke, mentorstva i finansijsku podršku zasnovanu na učinku u maksimalnom iznosu do 15.000 švajcarskih franaka, namenjenih pokrivanju troškova istraživanja i razvoja i ostalih relevantnih troškova vezanih za razvoj proizvoda i usluga – objašnjava Mirko Pešić.

Prema rečima direktora, početak implementacije programa u Čačku planiran je za drugu polovinu 2021. godine. Ovaj program podrške predstavlja veliki podsticaj, pre svega, mladima da uplove u svet inovacija i započnu razvoj svojih biznis ideja. Svi zainteresovani se mogu obratiti timu NTP Čačak i pre zvaničnog otvaranja programa, kako bi se adekvatno pripremili.

Kroz mrežu drugih institucija koje posluju u našoj zemlji, poslovnih inkubatora, ne samo u Srbiji, nego i u državama okruženja, planirani su novi projekti i očekuju se javni pozivi, koji će biti na proleće. “Želimo da naše delovanje pokrenemo regionalno, da kroz startap projekte ojačamo i NTP Čačak i naš menaxment i, naravno, da povežemo naše kompanije sa firmama iz regiona”, naglašava Pešić.

Nela Radičević

Foto: Arhiva NTP Čačak

PREDSTAVNICI INOVACIONOG CENTRA SKOLKOVO IZ MOSKVE POSETILI NTP ČAČAK

Naučno tehnološki park Čačak, prošle sedmice, posetila je delegacija Inovacionog centra Skolkovo iz Moskve, koju je činilo sedam kompanija koje posluju u okviru ovog sistema.

– Delegacija Inovacionog centra Skolkovo, u okviru koga postoji Fondacija za razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija, posetila je laboratoriju, nekoliko inovacionih kompanija i startap timova, kao i proizvodnu halu NTP Čačak, dok su predstavnici startap kompanija iz Moskve učestvovali na “B2B“ sastancima. Ovaj centar realizuje projekte na polju veštačke inteligencije, biomedicine, energetske efikasnosti i bezbednosti na internetu. Jedan je od najmodernijih centara u Evropi, rasprostranjen na 450 hektara, a ima oko 2.500 startap kompanija. Poseta delegacije iz Moskve, na čelu sa predsednikom Fondacije Skolkovo Arkady Dvorkovich, ima veliki značaj za NTP Čačak. Pored razmene iskustva, bilo je reči i o potencijalima za saradnju između kompanija članica, kao i između dve organizacije, NTP Čačak i Inovacionog centra Skolkovo. Naši specijalni gosti bili su profesor dr Branislav Milovanović, specijalista interne medicine – kardiolog i dr Kosta Jovanović, stalni saradnik za razvoj i primenu savremenih tehnologija iz oblasti robotike, prodekan na ETF Beograd – podsetio je Pešić.