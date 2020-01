„ČAČANSKI 1 OD 5 MILIONA NEĆE IZAĆI NA IZBORE“, PORUČUJE ĆERIMAN

Jedan od organizatora protesta “1 od 5 miliona“ u Čačku i redovni učesnik u organizaciji protesta “1 od 5 miliona“ u Beogradu Radiša Ćeriman, u pisanom saopštenju medijima, ogradio se od postupaka studenata koji su najavili izlazak na predstojeće izbore.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Organizatori protesta 1 od 5 miliona u Čačku i ja kao njihov medijski predstavnik ne želimo da se bavimo špekulacijama zašto su se naše kolege odlučila na ovakav potez, ali s obzirom na to da izlazak na izbore u ovom trenutku bi značio grubo kršnje „Sporazuma sa narodom“, mi se od takvih postupaka ograđujemo i iste osuđujemo.

Čačanskih 1 od 5 miliona neće izaći na izbore, već će podržati odluku naroda, kao i kompletne opozicije u bojkotu, jer su izbori u ovakvim uslovima trenutno nemogući.

Svako ima pravo da se bavi političkim životom i da zastupa politiku koju želi, ali niko ne sme da iskorišćava ime prostesta, zarad svojih političkih ambicija.

Studenti koji su se odlučili na ovaj potez mogu slobodno svojim imenom i prezimenom ili udruženjem izaći na izbore, ali ne ako to čine pod imenom svih nas koji smo mesecima organizovali prosteste širom Srbije.

Zbog svega navedenog smatramo da su dotične kolege studenti prestali da budu deo 1 od 5 miliona i da su uzirpirali ime koje je simbol pobune građana već više od godinu dana.

Zbog toga, 1 od 5 miliona Čačak želi svima vama da ukaže da problem koji je nastao, kao i na to da čačanski organizatori protesta neće podržati studente koji se predstavljaju kao 1 od 5 miliona, jer oni više to nisu.

Takođe vas obaveštavamo da fejsbuk stranica 1 od 5 miliona Čačak nije pod našom kontrolom i da vesti koje se tamo pojavljuju nemaju veze sa organizatorima protesta u Čačku.