ПИЈАЦА Фото: Мима Зиндовић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
  • Фото: Мима Зиндовић
    НАЗИВ РОБЕ   15. 8.
Пројино брашно 150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 150-300
Парадајз 150-250
Краставци 150-180
Тиквице 80-100
Цвекла 150
Спанаћ  
Купус 60-70
Целер 250-500
Першун веза 50
Шаргарепа 150-200
Зелени лист купуса 120
Зелена салата 80-100
Црни лук 100-120
Бели лук 800-1000
Шампињони 350-400
Броколи 500
Празилук 250
Карфиол 300
Плави патлиџан 350
Кисели купус 200-250
Млади лук (веза)  
Ротква  
Ротквице  
Боранија 400-500
Млади кромпир  
Крушке 200-300
Јабуке 100-220
Шљиве 120-150
Грожђе 250-350
Лубенице 30-50
Мед 1000-1300
Диње 100
Суве шљиве 400-450
Купине 600
Вишња  
Трешње  
Кајсије 450
Брескве 350
Јагоде  
Малине 1000
Лимун 320
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250
Лешници 1кг 1200-1500
Језгра ораси 1200
Очишћена живина 299-500
Јаја 10-20
Кајмак 1000-1500
Сир 500-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400

Slične Vesti
Društvo

МАШИНА „IMPACT 2000“ – РЕЗУЛТАТ САРАДЊЕ ФТН И ПРИВРЕДЕ

vesnas

У Научно технолошком парку у Чачку демонстриран је рад машине за испитивање цеви „Impact 2000“, која је настала као резултат сарадње наставника и сарадника Факултета техничких наука у Чачку са привредницима.  Реч је о сложеном мехатроничком систему који служи за испитивање отпорности пластичних цеви на удар, усклађеном са прописаним стандардима. Према речима руководиоца пројекта на […]

ЈЕЛИЦА (фото: Милан Чакајац)
Društvo

Почетак седмице – са кишом и суснежицом

G. D.

ИЗВОР: РТС Почетак радне недеље са кишом и суснежицом Рано ујутру почеће да падају киша и суснежица у нижим пределима, а снег на планинама. На северу без падавина. Увече је снег могућ и у нижим пределима на југу земље. Стиже и хладнији ваздух из области Русије. Јутарња температура од -2 до 5 степени, највиша дневна […]

ЗИМА, ФОТО: СЛАЂАНА БЕЛИЋ
Društvo

Облачно и хладно, местимично са слабом кишом и суснежицом

G. D.

Данас облачно и хладно, местимично са слабом кишом и суснежицом у нижим пределима, у брдско-планинским са слабим снегом и то углавном пре подне. После подне суво уз смањење облачности. Ветар слаб и умерен северозападни. Најнижа температура од 0 до 3, а највиша од 3 до 7 степени. Извор: РХМЗ, РТС

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.