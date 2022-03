„CHEGI & BRAĆA BLUZ BEND“ NAKON TAKMIČENJA NA FESTIVALU „PESMA ZA EVROVIZIJU 22“

OVO JE ZA NAS BILO JEDNO MAGIČNO PUTOVANJE…

U uspešno takmičenje za izbor ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Festivalu „Pesma za Evroviziju 22“ u Torinu, umešali su prste i Čačani. Iako nisu pobedili, napravili su tokom i nakon proglašenja pobednika sjajnu atmosferu koja je pokazala čemu zapravo služi muzika. „Chegi & braća bluz bend“ su jedna, muzički veoma obrazovana vesela družina, koja je pre i nakon svega doprinela dobrom veselju i zabavi svih takmičara sa porukom da je važno učestvovati i pružiti međusobnu podršku. Utisak je da su u užičko kolo koje su zasvirali onako džezerski, želeli da se uključe gotovo svi… Proslavili su tako zajedno pobedu muzike i jednog veoma atraktivnog i scenski modernog takmičenja sa različitim muzičkim žanrovima i peformansima… Da – „Mi smo svet“, evro-takmičenje u malom, tako je mnogima izgledalo… Iza ovog festivala ostala je njihova „Devojka sa plamnom u očima“ koju će sigurno još dugo izvoditi.

Braća Čeganjac, Stefan i Dušan, ekskluzivno za „Čačanski glas“ govore o svemu što je prethodilo, jeste i biće u njihovim muzičkim karijerama.



Muzika je Vaša porodična priča, ko je presudno uticao na to da krenete u svet muzike? Uzori?

– Bend je nastao kao i svaka dobra ideja kroz razgovor, maštanje i snove. Kako je vreme prolazilo, sve ono što smo zamišljali se polako ostvarivalo. Pravi ljudi su se pojavljivali uvek u pravo vreme, ponekad i u nekim neverovatnim okolnostima. Zapravo, u orkestru se i osećamo kao deo jedne velike porodice i na tome smo beskrajno zahvalni. Imali smo puno uzora kroz vreme od Pink Floyda, ABBA-e, Beatles-a, pa sve do Bijelog dugmeta, Čole, James Brown-a i Weeknd-a. Muzika je magična stvar, koja često u najmlađim danima opije dušu, a nakon toga nema puno izbora – čoveku se traži njena čarolija kao droga.



Pošto ste uz muziku stasavali, postoji li za Vas u muzici početak, kada ste imali prvi nastup, napravili prve snimke?

– Kao datum početka muzičkog putovanja ovog orkestra, uzimamo datum objavljivanja naše prve pesme “Jedna noć”, a to je bilo u junu 2014. godine. Tada je situacija bila skroz drugačija, postojalo je mnogo pitanja i nedoumica na koje nismo imali odgovore, nismo bili sigurni u kom smeru bi trebalo da se razvijamo… Ali smo bili sigurni, kao i sada, da ćemo se do kraja života baviti muzikom i uživati u njenoj magiji.



Kako biste žanrovski definisali to što radite?

– Trenutni koncept našeg nastupa je uvek dizajniranje dobre žurke, da svim tim ljudima ispred nas pružimo provod za pamćenje, konstantno se trudeći da ispoštujemo najviše standarde aktuelne i u svetu, ne samo na ovim prostorima. Bilo koji žanr da se izvodi, on u našem sastavu zvuči originalno, a da pritom uvek insistiramo na zadržavanju esencije nekog stila, numere ili žanra. Repertoar sam bira vas! Posle mnogo nastupa, razgovora, proba, analize publike itd. put jednog orkestra se sam nameće. Trudimo se da ostanemo verni sebi, ali i da ispratimo zadate trendove.



Tim ljudi sa kojima nastupate i sarađujete je po kompetencijama impresivan?

– Tim našeg orkestra je sastavljen od vrhunskih profesionalaca koji su maksimalno posvećeni muzici. Ponekad nam se čini da se takmičimo ko će doći sa više entuzijazma na nastup, probu, snimanje… Pored kolega iz orkestra, sarađujemo sa, zaista, najistaknutijim ljudima iz audio i video produkcije u zemlji.

Kako ste ušli u konkurenciju takmičenja „Pesma za Evroviziju 22“, nešto o pesmi koju ste izveli i samoj takmičarskoj atmosferi?

– Igrom slučaja, mi smo završili album od devet numera, snimili četiri spota i zakazali izdavanje prvog spota u 14 časova, na dan kada je bilo zakazano izdavanje „Pesama za Evroviziju“, koje je, takođe, bilo zakazano za 14 sati. To jutro, kada je trebalo da izdamo numeru, javljaju nam da iz tehničkih razloga moramo da odložimo izdavanje za najmanje sedam dana. Zatim, tri dana kasnije, u petak, pozivaju nas da zamenimo Gocu Tržan, koja iz privatnih razloga otkazuje učešće.

Prvo nastupa euforija, sreća, a zatim priprema koja nas je naterala da iscrpimo poslednji atom snage. Ali, rezultati su bili više nego odlični. Pesma je jedna dobra fuzija retro melodije, teksta i bras aranžmana sa modernim bitom.

Najiskrenije, nismo imali tendeciju da se takmičimo, imali smo za cilj da uđemo u finale i hvala Bogu, to smo uspeli. Po glasovima publike, u polufinalu smo čak bili drugi, odmah ispod Sare Jo, a u finalu smo zauzeli šesto mesto. Obe večeri smo se toliko dobro zabavili pre nastupa, u GreenRoom-u, na probama, tako da je za nas ovo bilo jedno magično putovanje.



Ako izuzmete sebe, ko je bio Vaš favorit?

– Svi ljudi iz branše su se složili da je ovogodišnja „Pesma za Evroviziju“ bila veoma dobro organizovana, gotovo rekordna po gledanosti, i da su se pojavile dosta dobre pesme.Teško je reći ko bi bio favorit, ali jedna informacija iz prve ruke: Nakon nastupa svih izvođača, u razgovoru sa Konstraktom u GreenRoom-u, rekli smo joj da će definitivno pobediti.



Gde radite, imate li stalne angažmane i šta planirate u muzičkoj budućnosti?

– Naš orkestar se opredelio da radi privatne i korporativne proslave. Trenutno možemo da se pohvalimo da smo veoma traženi u ovoj sferi. Planiramo u narednom periodu da publici predstavimo novi album, da privedemo kraju i sledeći projekat i da uživamo u svemu tome.



Čačak, koliko su Vam otvorena vrata u domaćim lokalima, planirate li neki koncert u zavičaju?

– Upravo zbog nastupa na „Pesmi za Evroviziju“ smo videli koliko nas je podržao naš grad. Da ne pominjemo ko nam se sve javio i poslao podršku. Zahvalni smo na tome do neba, ipak je Čačak mesto koje u našim srcima nema alternativu. Nadamo se da ćemo u narednom periodu organizovati jedno dobro druženje u Čačku.

Zorica Lešović Stanojević

Fotografije: braće Čeganjac

KO SU „CHEGI & BRAĆA BLUZ BEND

„Bend čini ukupno deset članova: osam instrumenata, dva ženska vokala, pet muških vokala, DJ koncepti:

– Stefan Chegi – frontmen benda, doktorant kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu;

– Dušan Chegi – šampion sveta u sviranju klasične i varijete harmonike (Portugal 2016), dobitnik prestižne Nagrade EXIT fondacije za doprinos kulturi i uzor mladim generacijama;

– Željko Chegi – osnivač benda, dva albuma izdata za PGP-RTS, diplomirani inženjer elektrotehnike;

– Marina Krulj – diplomirala pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, stalni član sastava od 2016. godine;

– Jovana Milutinović – magistar violine na Fakultetu muzičke umetnosti;

– Georgije Grbić – master etnomuzikolog na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, ljubitelj modernog house zvuka, ali i lepe narodne muzike;

– Aleksandar Minović – magistar trube, veoma iskusan poznavalac raznih muzičkih stilova od funk-a do narodnjaka;

– Josip Nača – jedan od najboljih mladih basista, poznavalac svih stilova, preferira nešto “tvrđi” zvuk;

– Nenad Tomićević – vrhunski gitarista koji je sarađivao sa velikim brojem domaćih zvezda. Zanimljivo je da je snimio sve gitarske deonice na pesmi “Molitva” koja je Srbiji donela pobedu na Evroviziji;

– Stefan Ćustović – učestvovao na većini rok festivala u regionu, poznavalac svih stilova i obožava kreativnu svirku.