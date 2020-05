CRPNA STANICA U TRBUŠANIMA POČELA DA RADI

Za crpnu stanicu u Trbušanima, koju su meštani ovog sela, ali i Prijevora, čekali decenijama, izdvojeno je 10 miliona dinara, 7,5 iz budžeta Grada i 2,5 miliona dinara od prihoda MZ „Trbušani“, i ona je danas konačno počela da funkcioniše.

Foto: MNA

-Dva kraka su spojena, i ono što je veoma važno, fekalna kanalizacija koja je odlazila u kanal za navodnjavanje, koji završava na Ljubić keju zvanično od danas ide u centralni kolektor za otpadne vode. Zadovoljstvo meštana je zaista veliko, i raduje me da ljudi na selu imaju iste uslove kao oni u gradu – rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.



On je naglasio da će do kraja godine, sa još četiri miliona dinara biti investirana izgradnja kraka od 1.100 metra ka Prijevoru, pa bi, kako je rekao, 170 domaćinstava iz Prijevora do kraja godine bilo priuključeno na kolektor za otpadne vode.



-Sa ovim priključkom i 60 domaćinstava MZ „Trbušani“ se priključuje na fekalnu kanalizaciju, što je predstavljalo decenijama ekološki problem od Trbušana do Ljubić keja – rekao je Todorović.

Pored fekalne kanalizacije u Trbušanima i Prijevoru, jedna od najznačajnijih investicija, koja je u toku, je izgradnja kanalizacije u MZ „Ježevica“, naveo je pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović.

-Ovogodišnjim budžetom smo predvideli značajna sredstva za projektovanje sistema kanalizacije u novoj industrijskoj zoni u Konjevićima, u reonu četiri, gde građani imaju takođe decenijski problem sa funkcionisanjem kanalizacije – rekao je Bojović.

On je objasnio da Zakonska regulativa po pitanju izdavanja građevinskih dozvola za sisteme fekalne kanalizacije je pooštrena u cilju očuvanja životne sredine, što podrazumeva dugotrajniju proceduru. U planu je izgradnja kanalizacije i u mesnim zajednicama Viljuša i Trnava, projekat koji je ugovoren i plaćen, ali je za njegovu izgradnju neophodno izgraditi i sistem za prečišćavanje voda.

I. M.