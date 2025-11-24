црква Фото: Александра Мишић
Данас је Мратиндан

Данас је Мратиндан, народ каже – Свети Мрата, снег на врата

Српска православна црква и верници данас славе Светог мученика Стефана Дечанског. У народу се празник назива Мратиндан.

Стефан Дечански, једна је од најтрагичнијих личности у лози Немањића. Између двојице силника, оца Милутина и сина Душана, провео је детињство као талац на двору кана Ногаја.

Као млад човек ослепљен је, вероватно по наређењу оца, и послат у затвор у Цариграду.

Према црквеном учењу, после пет година ,Свети Никола чудотворно је вратио вид краљу Стефану који је одмах потом из захвалности саградио храм Високи Дечани, једну од најлепших грађевина византијске уметности и средњовековне архитектуре на нашем тлу.

Даровао је и велику икону Базилици Светог Николе у Барију. Као жртва дворских сплетки, убијен је 1336. године, а претпоставља се да је то учинио његов син.

Светог Стефана Дечанског многе породице у Србији славе као крсну славу, у народу познатију као Мратиндан. Име је добила по Светом Мартину који се некада прослављао на овај дан.

Црквеном одлуком на овај дан премештена је слава посвећена српском краљу. Заветни је дан свих који болују од очних болести. Сматра се и заштитником вукова.

У народу се и данас чује изрека: „Свети Мрата, снег на врата“, којом је означен почетак хладног и снежног периода године.

На Мратиндан ништа се не даје из куће, не преде се вуна нити се шта пере, а не раде ни обућари и кројачи.

