МАРИНА КАПЛАРЕВИЋ ДОБИЛА НАГРАДУ VISA SHE’S NEXT „ТРАГ ФОНДАЦИЈЕ”

Марина Капларевић, млада уметница кроз свој бренд „Shishamoovce“, покушава да сачува традицију израде предмета од природних материјала који, како каже, полако, али сигурно одлазе у заборав. Захваљујући труду, Маринин рад постао је препознатљив и запажен. У оквиру конкурса који спроводи „Траг фондација” добила је награду у вредности од 3.000 евра, као меру подршке која се додељује женама предузетницама.
– Награда VISA SHE’S NEXT, додељује се у оквиру програма који у Србији спроводи „Траг фондација” са циљем да подржи жене предузетнице које развијају одрживе, иновативне и друштвено одговорне идеје. У оквиру конкурса, мој бренд „Shishamoovce“ освојио је грант од 3.000 евра бесповратних средстава, што представља подршку даљем развоју производње, али и један вид признања за идеју која спаја традицију, одрживост и ручни рад – рекла је Марина Капларевић.
Марина је недавно за наш лист рекла да ћебад од чисте вуне коју производи, нису само производ, већ симбол топлине, аутентичности и одрживости. Необичан, шаљив назив бренда како је рекла она, настао је као игра речи, нешто што звучи једноставно и духовито, а у себи носи суштину, природан процес и искреност у стварању.
– Ова награда ми значи много, пре свега, зато што долази у тренутку када градим бренд од нуле и сваки корак правим сама. За мене је то потврда да оно што радим има вредност, да људи препознају смисао враћања вуни, природним материјалима и женском рукотворству. Поред финансијске подршке, ово признање ми даје ветар у леђа, самопоуздање и осећај да је пут који сам изабрала, иако некад тежак, заправо, прави – навела је Капларевић.
Иако није лако пребродити све препреке које прате пут од идеје до реализације у овом послу, Марина даје све од себе. Њена замисао да не препусти забораву оно што је на корак да постане потпуно непознато новим генерацијама, кроз овакве видове подршке добија потпуно други смисао.
– Бити предузетница данас је изазовно, јер сте истовремено креатор идеје, финансијски менаџер, маркетинг тим, логистика и подршка самој себи. Тешко је, али је слобода коју доноси стварање нечега сопственог огромна. У мом случају, бирала сам да радим оно што искрено волим, да градим бренд који враћа смисао материјалима и традицији. То захтева храброст и много рада, али осећај да градите нешто своје, посебно нешто што има друштвену вредност, вредан је свих препрека. Мере подршке су кључне, јер жене врло често започињу посао из страсти, али са мањим капиталом и већим ризиком. Овакви програми омогућавају да се идеја развије брже, сигурније и одрживије. Али можда још важније дају видљивост. Када жена добије подршку, то отвара врата умрежавању, сарадњама и новим приликама. Много је лакше градити, када осећате да иза вас стоје институције које верују у ваш рад – истакла је наша саговорница.
Виолета Јовичић