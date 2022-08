Za petak, u 18 časova, je zakazana Izborna skupština Gradskog odbora SNS, izjavio je danas doskorašnji poverenik Igor Trifunović. On je rekao da će na Skupštini podržati izbor Miluna Todorovića za predsednika Gradskog odbora, što je, prema njegovim rečima, jasan pokazatelj da on vodi izuzetno kvalitetnu politiku i kvalitetno vodi Grad, a da će to […]

