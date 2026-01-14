зима, снег Фото: Зоран Зиндовић
Данас осетно топлије

Извор: РТС

Јутро у Србији биће претежно облачно, уз постепено разведравање у већини крајева, осим у деловима Баната и доњег Подунавља, где ће облачно остати током целог дана. Јутарња температура од -4 до 3 степена, највиша од 4 на истоку до 12 на западу земље.

Дуваће слаб и умерен ветар, јужни и југозападни.

У Београду ујутро и пре подне облачно, после подне постепено разведравање. Температура до 10 степени.

Опрез за срчане болеснике и асматичаре

Релативно побољшање биометеоролошке ситуације допринеће смањењу тегоба код хронично оболелих и осетљивих особа.

Опрез се саветује кардиоваскуларним и цереброваскуларним болесницима, као и асматичарима.

Могуће је смањење радне способности као метеоропатска реакција.

У саобраћају се препоручује појачана опрезност.

