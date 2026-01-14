Данас осетно топлије

Извор: РТС
Јутро у Србији биће претежно облачно, уз постепено разведравање у већини крајева, осим у деловима Баната и доњег Подунавља, где ће облачно остати током целог дана. Јутарња температура од -4 до 3 степена, највиша од 4 на истоку до 12 на западу земље.
Дуваће слаб и умерен ветар, јужни и југозападни.
У Београду ујутро и пре подне облачно, после подне постепено разведравање. Температура до 10 степени.
Опрез за срчане болеснике и асматичаре
Релативно побољшање биометеоролошке ситуације допринеће смањењу тегоба код хронично оболелих и осетљивих особа.
Опрез се саветује кардиоваскуларним и цереброваскуларним болесницима, као и асматичарима.
Могуће је смањење радне способности као метеоропатска реакција.
У саобраћају се препоручује појачана опрезност.