“Полетност” – изложба слика Дарке Рајић
Дарка Рајић, уметница из Јагодине представиће у петак, 16. јануара, у холу испред велике сале горњомилановачког Културног центра изложбу под називом “Полетност”.
Отварање изложбе је у 18 сати.
Дарка Рајић завршила је средњу текстилну школу – смер дизајн одеће. Даље образовање наставила је у Београду, на студијама дизајна одеће и текстила. Иако професионално везана за моду, њен стваралачки израз од самог почетка нагиње ка текстилу и сликарству. Паралелно са сликањем бавила се израдом уникатног накита, док је музика дуго заузимала централно место у њеном уметничком идентитету.
У периоду када се животни фокус помера ка породици и деци, сликарство преузима прво место и постаје простор пуне посвећености и личног израза. Ова изложба представља њено прво јавно представљање у сликарском светлу.
Радови настају из интуитивног и симболичког приступа сликарству. Птице су приказане као симболи унутрашњег полета и будности, док се мандала, круг и око јављају као знаци равнотеже и сабраности. Орнамент и ритам форме граде медитативни простор слике.
Полетност је лично истраживање и тиха порука о вери у себе, истрајности и унутрашњем лету.