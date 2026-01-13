G.Milanovac Region

“Полетност” – изложба слика Дарке Рајић

G. D. Komentara (0)

“Полетност” – изложба слика Дарке Рајић


Дарка Рајић, уметница из Јагодине представиће у петак, 16. јануара, у холу испред велике сале горњомилановачког Културног центра изложбу под називом “Полетност”.
Отварање изложбе је у 18 сати.


Полетност
Дарка Рајић завршила је средњу текстилну школу – смер дизајн одеће. Даље образовање наставила је у Београду, на студијама дизајна одеће и текстила. Иако професионално везана за моду, њен стваралачки израз од самог почетка нагиње ка текстилу и сликарству. Паралелно са сликањем бавила се израдом уникатног накита, док је музика дуго заузимала централно место у њеном уметничком идентитету.
У периоду када се животни фокус помера ка породици и деци, сликарство преузима прво место и постаје простор пуне посвећености и личног израза. Ова изложба представља њено прво јавно представљање у сликарском светлу.
Радови настају из интуитивног и симболичког приступа сликарству. Птице су приказане као симболи унутрашњег полета и будности, док се мандала, круг и око јављају као знаци равнотеже и сабраности. Орнамент и ритам форме граде медитативни простор слике.
Полетност је лично истраживање и тиха порука о вери у себе, истрајности и унутрашњем лету.

Slične Vesti
Dragačevo Region

ДОМАЋИН 60. САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ ПРОФ. ДР ДРАГАН СТАНИЋ

vesnas

Саборски одбор и организатори 60. Драгачевског сабора трубача, донели су одлуку да домаћин јубиларног сабора буде проф. др Драган Станић (Иван Негришорац). Новосађанин Драган Станић је рођен 1956. године у Трстенику. Иван Негришорац му је уметничко име, изведено из назива драгачевских Негришора. По завршетку студија књижевности у Новом Саду (1979), био је професионални писац. Магистрирао […]
Dragačevo Region

Изабране најлепше маске општине Лучани за ову годину

G. D.

Изабране најлепше маске општине Лучани за ову годину Данас је у Kултурном центру општине Лучани у Гучи организовано такмичење на којем су изабрани представници општине Лучани који ће учествовати на фестивалу маске у Чачку. Поводом Беле покладне недеље, традиционално, Културно уметничко друштво „Абрашевић“ из Чачка организовало је овај програм, ове године после краће паузе, након […]
G.Milanovac

Хранитељство – љубав и породично окружење за децу без родитељског старања

admin

  Центар за социјални рад Горњи Милановац и Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац одржали су обуку за шест хранитељских породица са територије општине Горњег Милановца. Према речима Јелене Сарић, психолога и супервизора Милановачког Центра за социјални рад, обуку врши Центар за породични смештај и усвојење који  је задужен за праћење и подршку хранитељским […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.