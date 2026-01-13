УДРУЖЕЊЕ „ЗЕЛЕНА БУДУЋНОСТ НАШЕ СРБИЈЕ“ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У СЛАТИНИ ОРГАНИЗОВАЛА ЕДУКАЦИЈУ УЧЕНИКА
У оквиру пројекта „Управљање електронским отпадом – нове генерације, нова одговорност“, у Основној школи у Слатини недавно је реализована едукативна активност усмерена на системско подизање свести младих о проблему електронског отпада и његовом утицају на животну средину и здравље људи. Догађај је био конципиран тако да ученицима пружи јасно разумевање порекла електронског отпада, разлога његовог наглог раста, као и последица неадекватног одлагања, са посебним нагласком на одговорност појединца у ланцу управљања овом врстом отпада. Кроз пажљиво структурисану едукацију, ученици су упознати са конкретним примерима из свакодневног окружења, као и са принципима правилног сакупљања, складиштења и рециклаже електронског отпада, каже за наш лист Милан Тодосијевић, председник Удружења „Зелена будућност наше Србије“.
Пројекат „Управљање електронским отпадом – нове генерације, нова одговорност“ финансијски је подржало Министарство заштите животне средине Републике Србије. Програм у Основној школи у Слатини реализован је тако да подстиче активно учешће и критичко размишљање, чиме је ученицима омогућено да стечено знање повежу са сопственим навикама и понашањем, каже Милан Тодосијевић, председник Удружења „Зелена будућност наше Србије“ и додаје:
– Посебна пажња посвећена је развоју свести о дугорочним последицама неодговорног поступања са електронским отпадом, као и улози младих у стварању одрживијих образаца понашања. Ова активност представља део ширег, дугорочног пројекта „Управљање електронским отпадом – нове генерације, нова одговорност“, који Удружење „Зелена будућност наше Србије“ реализује у сарадњи са образовним институцијама, са циљем стварања трајних промена у знању, ставовима и понашању младих у области заштите животне средине.
Према речима нашег саговорника, ова активност је била посвећена едукацији о електронском отпаду и подизању свести о једном од најбрже растућих еколошких проблема данашњице.
– Циљ нам је био да кроз организовано и стручно предавање приближимо ову тему младима и покажемо да електронски отпад није апстрактан проблем, већ нешто што настаје у сваком домаћинству. У овој едукацији учествовало је више од 70 ученика, а програм су реализовала три предавача, уз подршку већег броја чланова нашег Удружења. Предавање је било структурисано у неколико целина, од основног објашњења шта је електронски отпад и зашто настаје, преко његовог утицаја на животну средину и здравље људи, па све до конкретних решења и примера правилног управљања и рециклаже. Посебан фокус ставили смо на рад са децом, јер сматрамо да се свест и одговорно понашање граде од најранијег узраста. Деца су показала велико интересовање, активно су учествовала и постављала питања, што нам потврђује да овакве едукативне активности имају стваран ефекат и смисао. Важан сегмент овог догађаја била је и сарадња између предавача, школе и чланова Удружења. Управо такав тимски приступ показује да се конкретни резултати могу постићи када се знање, организација и воља усмере ка заједничком циљу. Порука коју желимо да пошаљемо је јасна: одговорно управљање електронским отпадом почиње од сваког појединца, али се прави резултати постижу када заједница делује заједно. Правилно одлагање, рециклажа и информисаност нису компликовани кораци, али имају велики значај за очување животне средине и здравља људи – нагласио је Милан Тодосијевић.
Чланови Удружења „Зелена будућност наше Србије“ и у будућности ће наставити са сличним едукативним активностима, јер верују да је знање најважнији алат у стварању одрживих навика и одговорнијег друштва.
Н. Р.
Фото: Архива Милана Тодосијевића