ДАНАШЊИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НА САБОРУ ТРУБАЧА…

НЕДЕЉА, 15. АВГУСТ
07.00 Трубачка будилица
11.00 Свечани саборски дефиле са приказом драгачевске свадбе из XIX века
Позорница Културног центра:
13.00 Уметнички програм: трубачки оркестри, фолклорне и певачке групе
Главна позорница на стадиону:
15.00 Финално такмичење трубачких оркестара Србије: «СА ОВЧАРА И КАБЛАРА»
18.00 Концерт: Трубачки оркестар Дејана Лазаревића
19.30 Концерт: Трубачки оркестар Елвиса Ајдиновића
20.30 Концерт: Трубачки оркестар Дејана Јевђића
21.30 Концерт: Горан Бреговић са својим оркестром
23.30 Концерт победника 60. Драгачевског сабора трубача