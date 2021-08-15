Dragačevo Region

ДАНАШЊИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НА САБОРУ ТРУБАЧА…

G. D. Komentara (0)

НЕДЕЉА, 15. АВГУСТ

07.00     Трубачка будилица

11.00    Свечани саборски дефиле са приказом драгачевске свадбе из XIX века

Позорница Културног центра:

13.00     Уметнички програм: трубачки оркестри, фолклорне и певачке групе

              Главна позорница на стадиону:

15.00    Финално такмичење трубачких оркестара Србије: «СА ОВЧАРА И КАБЛАРА»

18.00     Концерт: Трубачки оркестар Дејана Лазаревића

19.30    Концерт: Трубачки оркестар Елвиса Ајдиновића 

20.30    Концерт: Трубачки оркестар Дејана Јевђића 

21.30     Концерт: Горан Бреговић са својим оркестром

23.30     Концерт победника 60. Драгачевског сабора трубача

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