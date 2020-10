Decenija Nestlé ulaganja u zdravije generacije u regionu

Nestlé i partneri iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine održali regionalnu konferenciju „Savez za zdraviju budućnost”

Predstavljeni još ambiciozniji planovi za budućnost projekta koji uključuju veći broj dece, roditelja, partnera i povećanje Nestlé investicije za 25% u odnosu na prethodnu godinu

Beograd, 14. oktobar 2020. – Konferencijom „Savez za zdraviju budućnost“ Nestlé i partneri obeležili su 10 godina snažne prisutnosti u zemljama regiona. Pred više od 150 stručnjaka iz oblasti nutricionizma, zdravlja i obrazovanja, raspravljalo se o prehrambenim i zdravstvenim trendovima u regionu kao i o budućnosti hrane. Predstavljeni su i rezultati regionalnog projekta kompanije Nestlé koji je od početnih 2.000 dece tokom prethodnih 10 godina obuhvatio više od njih 200.000 iz 1.776 osnovnih škola u Srbiji (projektom Zdravo Rastimo), Hrvatskoj (Vrtim Zdravi Film) i Bosni i Hercegovini (Zdravo!).

Prehrambeni i zdravstveni trendovi prikazani su kroz rezultate istraživanja o navikama i ponašanju osnovnoškolske dece kada su u pitanju ishrana, dijeta i fizička aktivnost kao i vreme provedeno uz ekrane. Istraživanje pokazuje da, u proseku, svega trećina dece u regionu ima preporučenih 5 obroka dnevno, čak 1 od 10 njih ne jede u obrocima, dok su, s druge strane, dobri pokazatelji da redovno doručkuje njih 70%. Znanje o optimalnom dnevnom nivou fizičke aktivnosti poseduje približno polovina, ali svejedno je minimalno 60 minuta dnevno fizički aktivno manje od 40% njih. Svojom telesnom težinom zadovoljno je nešto manje od 50% dece, pa čak 8 od 10 njih konstantno ili povremeno razmišlja o svojoj težini. „Rezultati ukazuju da je pandemija fizičke (ne)aktivnosti prisutna u zemljama regiona, da u poslednjih 5 godina beležimo rast broja dece koja pred ekranom provode znatno više vremena u odnosu na preporuke i da raste nezadovoljstvo fizičkim izgledom. Stoga je potrebno nastaviti sa edukacijom, ne samo dece već i njihovih roditelja kao i subjekata u školama kako bi uticali na pozitivne trendove“, izjavio je Aleksandar Medarević, stručni saradnik Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Kada je reč o budućnosti u segmentu ishrane, naglasak je na pružanju pomoći roditeljima i starateljima u usmeravanju dece prema zdravim životnim navikama i prilagođavanju asortimana proizvoda globalnim trendovima, naglasili su iz kompanije Nestlé. „Danas se sve više traži ravnoteža u što boljem izboru namirnica sa naglaskom na one biljnog porekla. S obzirom na to da su prirodni resursi ugroženi, moramo da razmišljamo o održivom sistemu hrane – ne samo o namirnici, nego i o celom putu njenog nastanka. Bez zdrave okoline nema ni zdrave hrane. Na tom putu oslonićemo se na nauku i nove tehnologije, koje će dati rešenja za optimalan uzgoj hrane”, izjavila je mag. nutr. Koraljka Novina Brkić, Nestlé Adriatic.

Na konferenciji se govorilo i o problemu gojaznosti kod dece i potrebi multidisciplinarnog pristupa zdravlju. „Skoro 30% dece u Evropi ima višak kilograma, a situacija u regionu nije puno drugačija. Budući da dete nije odgovorno za svoje zdravlje i nutritivni status već njegovi roditelji, ali i celokupno društvo na lokalnom i globalnom nivou, potrebno je neprekidno raditi na motivacionom okruženju“, izjavila je dr.sc. Tena Niseteo, predsednica Hrvatskog saveza nutricionista.

O tome kako se promenila struktura bolesti i koji su to činioci koji utiču na zdravlje, govorila je predsednica Evropskog udruženja za dečju gastroenterologiju, hepatologiju i ishranu prof. dr sc. Sanja Kolaček: „Prvih 10 godina detetovog života je ključno, tokom tog doba različiti faktori poput ishrane, fizičke aktivnosti i zagađenja mogu da utiču na to da kasnijem dobu osoba boluje od raznih autoimunih, kardiovaskularnih i drugih bolesti. Ako nešto želimo da promenimo moramo to da uradimo u tih prvih 10 godina i za to nije dovoljan jedan profil stručnjaka već je potreban tim i podrška šire zajednice. Samo uporan timski pristup može da napravi razliku“.

Na kraju konferencije, koju je moderirala prof. dr sc. Darija Vranešić-Bender, govornici su se saglasili u tome da su uloga roditelja, saradnja privatnog i poslovnog sektora i vršnjačka edukacija ključni za rast zdravijih generacija. U skladu sa tim, kompanija Nestlé najavila je još ambicioznije planove. „Budućnost projekta vidimo kroz povećanje broja uključene dece i roditelja, povećanje investicije od 25 odsto u odnosu na prethodnu godinu, nastavku saradnje sa našim dosadašnjim partnerima i povezivanju s drugim nacionalnim programima u cilju stvaranja zdravijih navika kod dece“, zaključila je Neli Angelova, direktorka komunikacija za jugoistočno evropsko tržište i pozvala sve strane na zajedničko delovanje.

O PROJEKTU LOKALNO

Globalna inicijativa Nestlé for Healthier Kids odvija se u više od 80 zemalja širom sveta u cilju obrazovanja dece u osnovnim školama o važnosti pravilne ishrane i bavljenja fizičkom aktivnošću.

U Srbiji, projekat je poznatiji pod imenom ZdravoRastimo, Vrtim Zdravi Film u Hrvatskoj, i kao Zdravo u Bosni i Hercegovini.

Promocija proizvoda je strogo zabranjena internim politikama.

Tokom 10 godina na nivou regiona, kroz projekat je edukovano više od 200.000 učenika iz 1.776 osnovnih škola i 35.000 roditelja, dok je u implementaciju uloženo gotovo 1.400.000 evra.

Savez sa školski sport Srbije partner je u izvođenju projekta ZdravoRastimo.

U Srbiji projekat ZdravoRastimo je u poslednjoj, devetoj sezoni obuhvatio više od 28.000 đaka i 95 nastavnika iz 92 škole širom zemlje.

NESTLÉ U ZAJEDNICI

Kompanija Nestlé u svom portfoliju ima više od 2.000 brendova i 10.000 vrsta proizvoda, a na tržištu regiona dostupno je više od 30 brendova i 700 vrsta proizvoda.

Nestlé Adriatic obuhvata tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Slovenije.

Širom sveta, kompanija ima 418 fabrika, od kojih je u regionu jedina ona u Surčinu.

U poslednjih pet godina više od 100.000 potrošača iz regiona učestvovalo je u Nestlé istraživanjima i direktno uticalo na dalji razvoj i širenje portfolija proizvoda u skladu sa potrebama i očekivanjima lokalnog stanovništva.

Više informacija možete pronaći na stranici Nestlé.