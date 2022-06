Devet filmova sa 17. Filmskog festivala Slobodna zona biće prikazano i u Čačku

Rekordnih devet filmova sa 17. Filmskog festivala Slobodna zona, održanog od 4. do 9. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, po izboru publike i selektora festivala, biće prikazano i u Čačku, u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, od ponedeljka do nedelje (od 13. do 19. juna).

Turneja Slobodne zone u okviru ovogodišnjeg izbora filmova donosi najnovije dokumentarne i igrane filmove koji su bili izuzetno zapaženi na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Pažljivom selekcijom tima festivala prikazaće se filmovi koji su osvajali najveće nagrade i/ili pokazali izuzetan potencijal kod publike i kritike od Berlina do Kana i drugih velikih svetskih filmskih manifestacija.

Čačanska publika imaće priliku da pogleda čak devet filmova među kojima će se naći pobednik prošlogodišnje Slobodne zone, film Profesor Bahman i njegovi časovi, ozbiljan dokumentarac o strpljivom profesoru iz malog grada Nemačke; zatim jedan od najgledanijih filmova 17. Zone Najlepši dečak na svetu koji donosi priču o Bjornu Andresenu koga Lukino Viskonti bira da glumi Tađa u njegovom filmu Smrt u Veneciji i proglašava ga personifikacijom lepote.

Na repertoaru ovogodišnje Turneje publika će imati priliku da bolje upozna Gretu Turnberg kroz film Ja sam Greta, trenutno najpoznatiju ekološku aktivistkinju koja zna o klimatskim promenama više od 97% svetskih političara.

Zatim, lice i naličje frilensera koji zarađujući pružajuću usluge na Uberu, Amazonu i drugim velikim platfomrama. Zabavi je došao kraj je savremeni dokumentarac koji se bavi nepostojećim radničkim pravima.

Kroz svedočenja izraelskih vojnika, novi dogumentarac Avija Mogbrabija, donosi priču o okupaciji palestinskih teritorija na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze. Mograbi od istorijskih činjenica konstruiše ironični priručnik kako okupirati tuđu teritoriju na više o 50 godina u filmu Prve 54 godine: skraćeni priručnik za vojnu okupaciju.

Igrani film Bez kanjanja donosi takođe priču o vojnicima. Sada su u pitanju holandski vojnici na mirovnoj misiji na Bliskom Istoku, čije će živote zauvek promeniti susret sa lokalnim dečakom čiju su kozu slučajno ubili.

U okviru Turneje publika će imati priliku da pogleda i dokumentarac Fejt i Branko, film koji govori o braku dvoje muzičara, Fejt koja iz Engleske putuje u Srbiju da upozna romsku muziku i Branka, violinistu romskog porekla u kojeg se zaljubljuje.

U okviru Turneje mlađa publika (14+), ali i starija, moći će da pogleda filmove Prvi sneg, igrani finski film o 13-godišnjem Irancu čija porodica čeka azil u Finskoj, i Moj tata hot dog, film o ćerki koja je svom ocu podrška na putu promene karijere na koji je krenuo. Dok ga svi osuđuju, ona ga podržava u ostvarenju snova, i veruje da će on postati glumac. Ponudom filmova za mlađu publiku motivišu se partneri da u saradnji sa lokalnim školama organizuju projekcije za srednjoškolce.

Raspored projekcija u Čačku:

Ponedeljak, 13.6.

20:00 Ja sam Greta (dok.)

Utorak, 14.6.

20:00 Profesor Bahman i njegovi časovi (dok.)

Sreda, 15.6.

20:00 Bez kajanja (igr.)

Četvrtak, 16.6.

20:00 Najlepši dečak na svetu (dok.)

Petak, 17.6.

20:00 Prve 54 godine (dok.)

Subota, 18.6.

18:00 Prvi sneg (igr.)

20:00 Zabavi je došao kraj (dok.)

Nedelja, 19.6.

18:00 Moj tata hot dog (igr.)

20:00 Fejt i Branko (dok.)