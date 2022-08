ДИГЛИ ГЛАС ЗА ОПСТАНАК ШКОЛЕ И СЕЛА

PODNOŠENJE ZAHTEVA DO KRAJA NOVEMBRA! Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju Opštine Lučani za ovu godinu je objavljen 5. maja i trajaće do 30. novembra, tačnije do utroška opredeljenih sredstava. Opština Lučani je za podsticaje poljoprivredi u ovogodišnjem budžetu opredelila 45.350.000. Kako ističe Zorica Milošević, pomoćnik predsednika opštine za oblast poljoprivrede, […]

