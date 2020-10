Do kada će trajati „MIHOLJSKO LETO“ i da li ćemo ove zime imati SNEGA

Posle „pravog letnjeg pljuska“ jutros usred 4. oktobra, meteorolog RHMZ-a Nedeljko Todorović je govorio o tome do kad bi moglo da traje „Miholjsko leto“ i kakva je zima pred nama.

-U sredozemnoj oblasti tokom čitave zime očekuje se velika količina kiše, pljuskova i grmljavine – rekao je Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

–Još samo sutra će biti lepo vreme, od utorka sledi pad temoperatura. Biće kiše do četvrtka. Od petka pogoršanje vremenskih prilika u smislu pada temperature koja će se kretati od 20 do 25 stepeni. Možemo da kažemo da će tzv. Miholjsko leto trajati negde do 15. oktobra – rekao je meteorolog.

-Tokom jeseni, verovatno je da će biti smene promenljivih i stabilnih perioda. Jasno je da do kraja meseca prosečna tempertura može samo da pada jer dolazi do postepenih prodora hladnih struja – rekao je Todorović.



Ovo leto nije bilo ekstremno toplo, svega nekoliko dana je temperatura prelazila 35 stepeni. Na osnovu toga, očekuje se blaga zima, ali to niko sa sigurnošću još sada ne može tvrditi, dodao je Todorović.



Ipak, treba reći da se na osnovu pravila da je svaka treća, četvrta zima oštra, trebalo bi da predstojeća zima bude sa snegom tj, trebalo bi da ima više snega nego prethodne dve-tri zime. To znači da će biti snežnih perioda, ali svakako ne znači da će ga biti tokom cele zime.

Izvor: Republika