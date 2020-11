Doktor Tiodorović: Za sada nemamo opravdanje za policijski čas

Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava, bolnice se pune, a stručnjaci su sve zabrinutiji. Zbog svega toga, za sutra, 6. novembar, zakazana je nova sednica Kriznog štaba, a dr Branislav Tiodorović je za TV Prva otkrio da li će se govoriti o zatvaranju.

„Za sada nema opravdanja da primenimo policijski čas, vanredno stanje, time bismo samo doveli do tenzija i neodgovarajućeg odgovora od strane one manjine koja se ponaša veoma neodgovorno i sebično. Sutra imamo Krizni štab, biće procena epidemiološke situacije i mera, mislim da ovog trenutka nećemo moći da idemo, niti je to opravdano da ide, zatvaranje poput Velike Britanije, Francuske, Italije…“, rekao je epidemiolog.

Izvor: Mondo