Dobijanje dece veliki je korak za sve parove. Ipak, na tom putu, nažalost može im se isprečiti više problema. Jedan od glavnih je umanjena ili potpuna nemogućnost da se začeće obavi prirodnim putem.



Srećom, za ovakve situacije postoji rešenje, koje uz lekarsku pomoć sa velikom verovatnoćom može učiniti da se i ovi parovi ostvare kao roditelji. Ukoliko se poteškoće pri začeću javljaju kao posledica nedostatka reproduktivnih ćelija kod žene, donacija jajnih ćelija javlja se kao jedan od prvih izbora za realizaciju roditeljstva.

Kada je vreme da pokušate VTO sa doniranim jajnim ćelijama?

Ono što treba znati je da je izuzetno važno da se lekaru javite ukoliko ni nakon godinu dana intimnih odnosa bez zaštite i pokušavanja začeća ne dođe do trudnoće.



Ovo je najčešće znak da postoji neki problem sa plodnošću kod jednog ili kod oba partnera. Ukoliko se pozabavimo brojkama, primetićemo da se u oko 40% slučajeva neplodnost javlja kod žena. Razlozi za to su brojni, i uz pomoć stručnjaka, vrlo lako se mogu utvrditi uzroci koji su do toga doveli.



Na prvom mestu, bitne su godine žene, jer se nakon trideset pete, šanse za trudnoćom drastično smanjuju. Tada je mogućnost začeća ispod 25%. Vaše hormonalni balans, zdravlje materice i jajnih ćelija mogu biti uzrok otežane ili onemogućene prirodne oplodnje.



Neka od zdravstvenih stanja koja mogu uticati na plodnost žene su:

godine života

sindrom policističnih jajnika – PCOS (veliki broj cista koje se nalaze na jajnicima)

hormonski disbalans

endometrioza (tkivo koje oblaže unutrašnjost materice – endometrijum – raste van nje)

loš kvalitet jajnih ćelija

polipi i miomi

problemi sa jajovodima

Ukoliko su prisutna neka od ovih zdravstvenih stanja, prirodna oplodnja može biti onemogućena. Tada je VTO (vantelesna oplodnja) sa sopstvenim ili sa doniranim jajnim ćelijama ono što vam može omogućiti potomstvo.

Oplodnja zamrznutim doniranim ili doniranim jajnim ćelijama iz svežeg ciklusa?

Donacija jajnih celija nudi vam dve mogućnosti za vantelesnu oplodnju:

Prva se odnosi na ćelije iz svežeg ciklusa koje se dobijaju od donorke. To znači da je neophodno da klijentkinja i donorka imaju usklađen ciklus – kada se iz donorke izvade jajne ćelije nakon stimulacije njenih jajnika istog dana vaš partner mora dati uzorak sperme da bi se embrioni kreirali, a nakon 5 dana sveži i bez zamrzavanja prebacili u vašu matericu. Ipak, program sa svežim odniranim jajnim ćelijama je nešto duži i zahtevniji program za organizaciju, jer je potrebno lekovima regulisati da se menstrualni ciklus donorke podudara sa vašim.

Sa druge strane, postoji i oplodnja zamrznutim doniranim jajnim ćelijama. To su ćelije koje je donorka prethodno donirala banci jajnih ćelija, i koje se čuvaju zamrznute sve dok ne dođu do budućih roditelja koji bi želeli da ih iskoriste. Ovaj program oplodnje ima jednaku uspešnost kao program sa svežim ćelijama, ali je mnogo lakši za organizaciju jer pacijentima pruža mogućnost da se ceo program uskladi sa njihovim željama i potrebama.

Gde možete uraditi VTO sa doniranim jajnim ćelijama?

Vantelesna oplodnja sa doniranim jajnim ćelijama se može realizovati u klinikama za vantelesnu oplodnju u nekoliko zemalja u inostranstvu. Sve informacije o načinima realizacije i cenama programa možete pronaći na portalu agencije Link4MED koja koordinira ove programe. Kada sa koordinatorom ostvarite kontakt i pošaljete svu neophodnu dokumentaciju, na našem jeziku dobićete svu pomoć i podršku koja vam je neophodna za oplodnju doniranim jajnim ćelijama. Koordinator će biti tu uz vas na svakom koraku.



Različite klinike u različitim evropskim zemljama nude drugačije pogodnosti koje će uticati na vas u odnosu na stanje, godine, i samu mogućnost da se oplodnja realizuje. Neke od vodećih zemalja za vantelesnu oplodnju su Grčka, Češka, Kipar, Rusija, Španija i Slovačka.

U svakoj od država nalaze se visoko-tehnološki opremljene klinike koje uz stručni kadar i u sigurnim uslovima mogu obaviti oplodnju.



Što se tiče cena, one variraju u zavisnosti od same klinike. Jedna od najpovoljnijih klinika je klinika u Slovačkoj, gde ćete tretman VTOsa doniranim jajnim ćelijama platiti oko 4.500 evra. Iako VTO sa doniranim jajnim ćelijama ne može garantovati stopostotni uspeh, šanse za trudnoću idu i do 80%, u zavisnosti od godina i generalnog stanja klijentkinje.

Šta obuhvata program donacije jajnih ćelija?

Kada uz pomoć koordinatora odaberete zemlju i kliniku koja vam najviše odgovara, možete započeti program. Vašu pripremu možete realizovati i kod svog lekara a potom otputovati u odabranu zemlju na sam postupak transfera embriona u matericu. Naravno, sve vreme su vam na raspolaganju koordinatori i sve potrebne konsultacije.

Saznanje da niste u stanju da prirodnim putem dobijete dete sigurno nije lako. Uprkos tome, ne treba gubiti nadu, već potražiti svu pomoć koju imate na raspolaganju, kako biste zatrudneli.



Srećom, uz pomoć stručnjaka i specijalista, procedura vantelesne oplodnje doniranim jajnim ćelijama više je nego moguća i deli vas samo na korak od magičnog trenutka kada ćete saznati da je trudnoća uspešna, i da ćete na svet doneti potomostvo.