Dr Jovanović (UPK): Popuštanje mera može da bude tragično za ovu našu situaciju

Pulmolog i član Saveta udruženja Ujedinjeni protiv kovida (UPK) Dragana Jovanović ocenila je u emisiji Studio N1 Live da Krizni štab nije trebao da usvoji popuštanje mera, kao i da to „može bude tragično za ovu našu situaciju“.

Ona je istakla da su mere koje su predložene od strane „Ujedinjenih protiv kovida“ bile u skladu sa trenutnom teškom situacijom.

„Sve mere koje se predlažu su potpuno adekvatne. To su mere kakve se primenjuju svuda u zemljama Evrope koje imaju sličan epoidemiološki problem kao kod nas. Razumem potrebu ekonomije, ali sa druge strane ovo može da dovede, i verovatno će dovesti do eskalacije zaražavanja, novih teških slučajeva i novih smrti. Mislim da to može da bude tragično za ovu našu situaciju“, ocenila je Jovanović.

Ona dodaje da je smanjenje broja zaraženih u proteklim danima „minorno“ i poručuje da ono ne može da opravda članove medicinskog dela Kriznog štaba i „njivhovo pristajanje na sve ovo“.

„Na neki način, mi ovde živimo paralelni život i ko zna kako će se sve ovo završiti, jer ovo nema kraja. Želim da istaknem da su doktori i sestre iscrpljeni, na ivici, a da je preko 50 doktora umrlo“, navela je Jovanović.

Kaže da uz svo razumevanje potreba ekonomije, ovaj kratki period ne bi toliko značio za ekonomiju, koliko će da znači za izgubljene živote.

„Nije trebalo da bude kompromisa, svaka čast članovima Kriznog štaba, ali znate kako narod kaže: ‘Ne opra ni Sava ni Dunav’. Ne verujem da će se ovo zaboraviti“, poručuje ona.

Jovanović ne razume poteze njenih kolega iz medicinskog dela Kriznog štaba i ocenjuje da je to „izdavanje struke“, na neki način, zbog toga što oni dobro znaju koliki je problem, i da postoji nešto što se zove – „časno odstupanje“.

„Sve ovo nepoverenje koje se razvilo u narodu upravo je posledica takvih promenjivih izjava i svakodnevnih nastupa na televiziji, koje su čas ovako – čas onako. Ja nikada ne bih pristala na to“, naglasila je Jovanović.

Posle popuštanja niko ne može mlade da spreči da slave Novu godinu



Ona razume mlade ljude koji su željni normalnog života i druženja, ali napominje da sa druge strane oni vraćaju kući svojim roditeljima, bakama i dekama, i mogu da im prenesu zarazu.



„Zbog nekih kontroverznih izjava članova Kriznog štaba i zbog ovakvih popuštanja mera daje im se pravo da se slobodno kreću i da na taj način šire infekciju. To je trebalo kontrolisati i kanalisati, ali se to nije uradilo“, konstatuje Jovanović.



„Ovako, posle teških mera, niko ne može da spreči mlade ljude da proslavljaju Novu godinu. Tu su i klubovi sa rezervacijama, to znači preko 50 pa i 100 ljudi, i šta će od svega toga biti, videćemo tek u januaru“, napomenula je ona.

Izvor: N1