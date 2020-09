Dr Tošić: Izabrani lekari „biće na mukama“

Pre primanja vakcine protiv sezonskog gripa, prethodi odlazak izabranom lekaru, pedijatru ili ginekologu na osnovu čega se dobiija uput za vakcinaciju. Ove godine zbog virusa korona, situacija je nešto drugačija. Kako kaže doktor Aksentije Tošić, epidemiolog, simptomi ova dva virusa nisu isti, ali su poprilčno slični, tako da će izabrani lekari biti na velikim mukama da razluče o kojoj bolesti se u prvom trenutku radi.

-Kasnije se te dve bolesti, u principu, razlikuju, ali prvih dana one zaista imaju neke slične simptome. Tu će izabrani lekari, izabrani pedijatri, ali i ginekolozi, uzimajući u obzir da se u Moravičkom okrugu godišnje porodi oko 1.000 žena, imati jako tešku situaciju. Mi ćemo reagovati od slučaja do slučaja, od osobe do osobe… – kaže dr Tošić i dodaje:

–Sigurno će biti intenzivnog „praćenja“, testiranja, biće i hospitalizacija nažalost, ali nadamo se da ćemo izbeći neke neželjene ishode.



Doktor Tošić napominje da svakoj imunizaciji prethodi pregled kod svog izabranog lekara, koji je odgovaoran da proceni da li postoje kontraindikacije, pa će zbog epidemije korona situacija biti duplo komplikovanija nego što je bila prethodnih godina, smatra dr Tošić.

I. M.