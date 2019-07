ŠTETA U POLJOPRIVREDI OD NEVREMENA I GRADA U MAJU 493 MILIONA DINARA, PROCENILA KOMISIJA

Šteta od grada u poljoprivredi, koji je padao na teritoriji grada Čačka 19. maja, procenjena je na 493 miliona dinara. Nevremenom je bilo zahvaćeno oko 527 hektara poljoprivrednog zemljišta, a najviše su stradali voćnjaci u Miokovcima. U toku je procena štete od poplava i grada koji su pogodili Čačak tokom juna u više navrata.



Čim Gradsko veće bude verifikovalo podneti izveštaj, on će biti prosleđen Ministarstvu poljoprivrede u cilju nadoknade gubitaka. Kako ističe predsednik komisije i rukovodilac Službe za poljoprivredu GU za LER, Bojan Gavrilović, šteta je ogromna i najveća u voćnim zasadima. On kaže da su ove godine od grada najviše stradali voćnjaci, a poznato je da je voćarska proizvodnja najskuplja.

S obzirom na to da je pre desetak dana teritoriju Čačaka zadesilo nevreme praćeno obilnim padavinama i gradom, tek predstoji utvrđivanje novonastale štete od elementarnih nepogoda.

Građani štetu mogu da prijave na pisarnicama u zgradi Gradske uprave.

I. M.