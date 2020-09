Dr Tošić: Zbog letovanja, škole situacija preteća

Iako već nešto više od deset dana na području Čačka nije potvrđen nijedan novi slučaj COVID-19 i epidemiološka situacija je trenutno stabilna, vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Aksentije Tošić, smatra da bi i dalje trebalo da budemo oprezni jer je virus i prisutan u našem okruženju.

“Situacija jeste stabilna, ali preteća s obzirom na sve informacije koje dobijamo iz ne samo susednih okruga, već iz država regiona. Znamo da je određen broj naših sugrađana otišao u inostranstvo u poslednjih 20-ak dana, najviše u Crnu Goru, a imali smo i dosta zahteva za testiranje za odlazak u Hrvatsku i države zapadne Evrope. Svi oni će se u jednom trenutku vratiti”, naveo je Tošić u izjavi agenciji MNA.

Prema njegovim rečima, prati se situacija zbog polaska đaka u škole, studenata na fakultete.

“Zbog svega navedenog moramo biti na oprezu, jer je situacija preteća. Svakog trenutka postoji mogućnost da veći broj ljudi koji su pozitivni uđe u naš okrug, a samim tim kasnije i zarazi određene ljude koji žive ovde”, objasnio je Tošić.

Tošić podseća da se smanjuje broj pacijenata u bolnicama, ali navodi da se iz sata i sat vrše praćenja, kontrole, analize, testiranja.

“Gledamo da svaku osobu koja ima sumnju, odnosno može iz raznoraznih razloga da bude potencijalno zaražena, dijagnostikuje i na vreme izolujemo”, rekao je on.

Kada je reč o testiranju, dnevno se na području Moravičkog okruga uzme do 100 uzoraka.

Tošić kaže da i dalje postoji veliko interesovanje građana, dodajući da se na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) mogu pronaći sve informacije, cene, uplatnice i lokacije gde se uzimaju uzorci.

“Postoji više kategorija, od toga da li idu turistički ili na neku medicinsku intervenciju, u koju državu i koja vrsta testa je potrebna. Ukratko rečeno, brzi testovi koštaju 1.200 dinara i oni su sada aktuelni za Crnu Goru, 6.000 su pi-si-ar (PCR) testovi koji su aktuelni za Hrvatsku i zapadne zemlje”, istakao je Tošić.

Za strane državljane cena testiranja je nešto skuplja.

“Na sajtu RFZO sve moguće kombinacije su date i tačno se mogu pronaći modeli i kako izvršiti uplatu. Sa tom uplatnicom dolaze kod nas i mi završavamo test”, izjavio je on.

Kada se drastično prekine sa poštovanjem mera, ističe Tošić, ne čeka se da prođu sedmice, već nakon nekoliko dana kreće sa povećanim obolevanjem.

“A onda ne mali broj je onih koji zahtevaju hospitalizaciju. Nijedan grad na svetu nema bolnice da bi smestio sve ljude kojima je pomoć neophodna. Zaista treba biti obazriv, pažljiv, sprovoditi mere, to je ono što se sad radi do trenutka dok ne dođemo u situaciju da imamo nešto što je efikasno, a to je vakcina koju isčekujemo”, rekao je Tošić.

